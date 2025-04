Na het uitverkochte succes van Sensia lanceert BEYOND Developments The Mural in Dubai Maritime City

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, de rijzende ster aan het firmament van luxevastgoed in Dubai, lanceert The Mural, het vierde project van het bedrijf in haar Dubai Maritime City-masterplan van 743.224 vierkante meter groot. The Mural, een heus designstatement, vermengt architecturaal kunstenaarschap met een buitengewone levensstijl aan de waterkant om investeerders grote kapitaalwaardering en een unieke luxueuze woonomgeving te bieden die aan hun ambities voldoet.

Voortbouwend op het fenomenale succes van haar derde project Sensia, dat in twee dagen tijd na de lancering volledig was uitverkocht, markeert The Mural opnieuw een architecturale en kunstzinnige triomf voor BEYOND. Deze opmerkelijke toevoeging aan Dubai Maritime City herdefinieert de relatie tussen natuur en stedelijk design, die de bewoners een rustgevende omgeving aan de waterkant biedt en tegelijk het evoluerende vastgoedlandschap van Dubai verder bepaalt.

Adil Taqi, CEO van BEYOND Developments, verklaart: “Het vertrouwen van investeerders in Dubai is onstuitbaar, getuige zijn eerste plaats in directe buitenlandse investeringen, en dit al vier jaar op rij. Met ons doortastend optreden spelen we hierop in en verzekeren we voortreffelijke strategische locaties die groei bevorderen en waarde leveren. Het snelle succes van onze projecten tot nu toe, gevoed door een uiteenlopend internationaal investeerdersbestand, getuigt van een dynamisch traject geïnspireerd door onze thuisstad.”

Saria, Orise en Sensia, de vorige projecten van BEYOND, hebben consistent veeleisende investeerders uit de MENA-regio, Europa, Azië en Amerika aangetrokken. Deze wijdverspreide interesse weerspiegelt de kracht van Dubais vastgoedsector en de groeiende erkenning van het engagement van BEYOND om visionaire ontwikkelingen in het teken van design tot stand te brengen die op wereldvlak boven de concurrentie uitsteken. Het progressieve regelgevende kader van Dubai en de toepassing van proptech-innovaties bieden investeerders vertrouwen en zekerheid, van fundamenteel belang voor een aanzienlijke kapitaalaanwending.

De dubbele setting in het teken van water-en-groen van The Mural, strategisch gelegen op de uiterste punt van Dubai Maritime City en grenzend aan een bos voorzien volgens het masterplan, geeft het architecturale design een specifieke vorm die natuur en stedelijk wonen naadloos integreert.

Taqi voegt hieraan toe: “The Mural getuigt van onze inzet voor innovatie en uitmuntendheid in het wonen aan de waterkant. Elk aspect is minutieus ontworpen om de woonervaring op een ongelooflijke plaats te maximaliseren en de lat voor de luxevastgoedsector van Dubai hoger te leggen.”

Het opvallende silhouet van The Mural, van de hand van het Britse architectenbureau BENOY, omvat twee verbonden volumes, overhellend naar het water en het bos. Weelderige landschapselementen zijn in de façade geïntegreerd via plantenbakken, terwijl ruime terrassen het natuurlijke licht, het uitzicht en het leven in de openlucht alle eer aandoen.

De toren van 36 verdiepingen huisvest een selectie van appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers, duplexverblijven, maisonnettewoningen en een penthouse. De voorzieningen in resortstijl voor de bewoners omvatten een hypermoderne gym, een complex met overloopzwembad, verzorgde terrassen, BBQ- en eetzones en een aparte yogaruimte. Gezinnen genieten van speeltuinen voor de kinderen en groene ruimtes, terwijl voor mensen die niet op kantoor werken co-workingruimtes ter beschikking staan om op afstand te werken. De Sky Terrace op de 32e verdieping, het kroonjuweel van The Mural, biedt jacuzzi's, zonneterrassen en sky dining.

The Mural is het vierde project van BEYOND en een getuigenis van de snelle groei en de visie van het bedrijf. De voltooiing is gepland voor het tweede kwartaal van 2028.

Bron: AETOSWire

