EASE si assicura i servizi della sua prima banca mutuante internazionale per espandere il modello Equipment-as-a-Service nel Sud Africa

JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--EASE South Africa si è assicurata i servizi della sua prima banca mutuante internazionale per espandere un innovativo modello che offre a studi medici e ospedali accesso ad attrezzature mediche di fascia alta. EASE installa scanner per RM e PET-TAC all’avanguardia, robot chirurgici e altre macchinari ad alto valore nelle sedi di operatori sanitari sudafricani.

L’approccio consente agli ospedali e studi medici di pagare per scansione o per evento, affinché possano allineare i costi ai ricavi. Standard Bank è la prima banca mutuante internazionale a finanziare tale modello.

L’iniziativa sta già avendo un impatto, grazie all’installazione di un robot chirurgico in un ospedale metropolitano sudafricano e uno scanner per PET-TAC in un’altra regione densamente popolata ma non servita adeguatamente.

