FlexTrade est le premier fournisseur à offrir des mises à jour du statut des ordres de Goldman Sachs via l'API

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader mondial des systèmes d'exécution et de gestion des ordres multi-actifs, a annoncé aujourd'hui que les mises à jour du statut des ordres (OSU, pour Order Status Updates) en temps réel de Goldman Sachs pour les ordres algorithmiques peuvent être transmises directement dans le Order Blotter (registre des ordres) OEMS de FlexTrade via une nouvelle API propriétaire, modifiant ainsi radicalement la façon dont Goldman Sachs livre des données à ses clients buy-side.

L'annonce fait partie de la nouvelle gamme d'alertes et d'analyses de données en temps réel de Goldman Sachs, GS Alerts, qui vise à fournir aux clients un accès sans faille aux mesures à partir de leur registre EMS/OMS. Le nouvel ensemble des OSU offre des mesures pour les titres de la région EMEA sur les marchés développés et émergents, notamment le résiduel attendu, la quantité estimée réservée pour la clôture, et le taux de participation moyen de l'ordre.

L'utilisation d'une nouvelle API pour livrer les données OSU, plutôt que FIX, ouvre de nouvelles possibilités en ce qui concerne la fréquence et le type de données livrées aux clients FlexTrade, éliminant ainsi les frais généraux inutiles causés par le trafic de messages supplémentaires. FlexTrade normalise le mécanisme de livraison, assurant une expérience transparente pour les utilisateurs existants des OSU, tout en offrant une flexibilité du courtage.

Alex Harman, directeur général chez Goldman Sachs, signale : « Nous sommes très heureux que nos OSU soient désormais disponibles dans FlexTrade. Cela changera radicalement notre façon de livrer des données buy-side, et offrira aux clients une plus grande transparence et un meilleur contrôle de leurs ordres. Jusqu'à présent, les OSU étaient fournies par le marché au moyen de formats et de canaux non standardisés, ce qui posait des problèmes de livraison et avait un impact sur l'expérience buy-side en matière de consommation de données. Nous avons donc choisi de fournir les OSU via une API, augmentant ainsi l'étendue des données disponibles livrées aux clients grâce à un protocole évolutif et robuste ».

La nouvelle offre analytique des OSU est immédiatement intégrée dans le Order Blotter OEMS de FlexTrade, évitant ainsi la réception de mises à jour par le biais d'écrans supplémentaires ou d'outils de chat. Les clients peuvent organiser leurs mesures visibles pour répondre à leurs besoins spécifiques de trading, puisque l'ensemble des données est disponible dans le blotter de FlexTrade dans des colonnes standard spécifiées, éliminant ainsi le besoin d'en faire la demande périodiquement. En outre, les données OSU peuvent être combinées avec les mécanismes d'alerte de FlexTrade et le cadre FlexAlgoWheel, de la même manière que les données traditionnelles sur l'état des ordres. Par exemple, si un trader a un résidu attendu, il peut annuler ou remplacer des ordres ou construire des règles d'automatisation dynamiques pour augmenter son taux de participation via FlexAlgoWheel.

Andy Mahoney, directeur général de la région EMEA chez FlexTrade Systems, déclare : « Parmi nos clients, nous comptons certaines des institutions financières les plus importantes et les plus complexes au monde, qui traitent régulièrement un grand nombre d'ordres et d'exécutions. L'ajout de données, quelle que soit leur valeur pour l'utilisateur final, en plus d'un protocole de négociation essentiel, a toujours été inutilement contraignant, ce qui a eu pour effet de brider l'innovation. Grâce à la fourniture des OSU par l'API, les clients peuvent désormais recevoir une gamme élargie d'analyses à une fréquence accrue, sans ajouter de trafic de messages ni de surcharge de protocoles. Ils peuvent désormais s'assurer la réception efficace d'un ensemble complet de données qui améliore la transparence, permet de s'adapter aux styles de négociation et contribue à une meilleure prise de décision ».

