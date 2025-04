CC Capital et Westaim finalisent une transaction visant la création d'une plateforme intégrée d'assurance et de gestion d'actifs

NEW YORK et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CC Capital, une société d’investissement privée axée sur l’investissement et l’exploitation d’entreprises de haute qualité sur le long terme, et The Westaim Corporation (« Westaim ») (TSXV : WED) annonce aujourd'hui la finalisation de sa transaction précédemment annoncée qui transforme Westaim en une plateforme intégrée d'assurance et de gestion d'actifs.

La transaction, qui est alimentée par un investissement de 250 millions USD dans Westaim par CC Capital, réunit Westaim, Arena Investors, LP (« Arena »), un gestionnaire d’actifs institutionnels mondial en pleine croissance et diversifié, et Ceres Life Insurance Company (« Ceres Life »), une plateforme de rentes avantageuse, native cloud et évolutive dirigée par Deanna Mulligan, une vétérane du secteur. Dans le cadre d'une plateforme unifiée, ces entreprises devraient offrir une puissante matrice de création de valeur, générant une croissance et une stabilité continues pour les activités d'assurance et de gestion d'actifs.

« Nous sommes ravis de mettre en place une telle plateforme, qui réunit des capacités éprouvées d’assurance technologique et de gestion d’actifs qui sont à la fois hautement complémentaires et capables de générer une croissance significative dans les deux entreprises », déclare Chinh Chu, fondateur et directeur général principal de CC Capital et président exécutif du conseil d’administration de Westaim (le « conseil d'administration de Westaim »). « Nous pensons que les opportunités d'expansion de cette plateforme sont nombreuses, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler aux côtés de Cam, Dan, Deanna et de l’équipe Westaim pour concrétiser le plein potentiel de ce partenariat et maximiser les avantages pour les investisseurs et les preneurs d’assurance. »

« La finalisation de notre regroupement stratégique avec Arena et Ceres Life, soutenu par l’investissement de CC Capital, devrait nous permettre de générer une création de valeur significative pour nos actionnaires », déclare Cameron MacDonald, CEO de Westaim. « Je suis ravi de travailler aux côtés de Chinh et de l’équipe de CC Capital, dont l’investissement et l’expertise approfondie nous ont permis de créer une plateforme intégrée d’assurance et de gestion d’actifs présentant un potentiel de croissance pérenne. »

« Cette étape représente un nouveau chapitre pour le secteur des rentes, alors que nous nous préparons à introduire un fournisseur de rentes basé sur le cloud et conçu à cet effet, capable de fournir des produits de rentes simples et accessibles et un service supérieur pour mieux répondre aux besoins croissants des retraités », déclare Mme Mulligan, CEO de Ceres Life. « Avec le soutien de nos partenaires de CC Capital, Westaim et Arena, je suis convaincu que nous sommes en mesure de faire évoluer notre plateforme et de redéfinir l’expérience de la retraite, en apportant à un plus grand nombre de clients la sécurité financière et la tranquillité d’esprit qu’ils méritent, tout en créant une valeur durable pour nos investisseurs. »

« Nous avons investi massivement dans notre équipe et notre infrastructure afin de créer un gestionnaire d’actifs mondial particulièrement capable d’investir dans un éventail d’actifs dans les entreprises, l’immobilier, les financements structurés et les valeurs mobilières couvrant l’ensemble de la durée pour servir divers partenaires institutionnels », déclare Dan Zwirn, CEO et directeur des investissements d’Arena. « Ce regroupement stratégique s’appuie sur nos bases solides, ce qui nous permet de tirer parti des actifs d’assurance stables de Ceres Life et du soutien continu de nos associés commanditaires existants pour alimenter la croissance à long terme, développer davantage la plateforme Arena et générer des rendements durables tant pour les assurés de Ceres Life que pour nos investisseurs. »

Conseil d'administration et équipe de direction

Conformément à un accord sur les droits des investisseurs conclu entre Westaim, Wembley Group Partners, LP (l’« investisseur »), une filiale de CC Capital, et Arena Investors Group Holdings, LLC (« AIGH ») en date de la date des présentes (l’« accord sur les droits des investisseurs »), M. Chu a été nommé président exécutif du conseil d’administration de Westaim et Ian Delaney est devenu vice-président du conseil d’administration de Westaim. En outre, conformément à l'accord sur les droits des investisseurs, la taille du conseil d'administration de Westaim a été portée à 11 administrateurs, quatre autres candidats de CC Capital ayant été nommés administrateurs de Westaim, à savoir Mme Mulligan, Douglas Newton, Matthew Skurbe et Richard DiBlasi, ainsi qu'un administrateur mutuellement ayant été nommé d'un commun accord entre Westaim et CC Capital, à savoir Menes Chee. M. Zwirn sera également observateur au conseil d'administration de Westaim. John Gildner et Lisa Mazzocco ont quitté le conseil d'administration de Westaim.

De plus, M. MacDonald conserve les rênes de Westaim en qualité de CEO, et M. Zwirn demeure CEO d'Arena. Mme Mulligan est CEO de Ceres Life. En outre, M. Skurbe a été nommé directeur financier et directeur de la gestion des risques de Westaim et occupera également un poste de conseiller principal chez CC Capital en tant que vice-président.

Dans le cadre de la clôture de l’opération, la taille du conseil d’administration d’AIGH (le « conseil d'administration d'AIGH ») a été portée à neuf administrateurs, et CC Capital a nommé cinq membres au conseil d’administration d’AIGH, à savoir MM. Chu, Newton, Skurbe, DiBlasi et Chee. Les autres membres du conseil d'administration d'AIGH sont M. Zwirn, M. MacDonald, Lawrence Cutler et Lisa Mazzocco.

Détails de la transaction

Le 3 avril 2025 (la « date de clôture »), l’investisseur a acquis, sur la base d’un placement privé (le « placement privé »), les titres suivants de Westaim pour un produit brut total de 250 millions USD en faveur de Westaim en vertu d’un accord d’investissement daté du 9 octobre 2024 conclu entre l’investisseur, Westaim, et, aux seules fins d’articles spécifiques de l’accord d’investissement, AIGH, M. Zwirn et M. Cutler, tel que modifié le 15 novembre 2024 (l’« accord d'investissement ») : (a) 11 979 825 actions ordinaires de Westaim (« actions ordinaires ») à un prix d’achat implicite de 28,50 CAD par action en numéraire ; et (b) des bons de souscription pour l’achat de 5 214 705 actions ordinaires supplémentaires (les « bons de souscription »), comprenant (i) des bons de souscription pour l’achat de 1 303 676 actions ordinaires ayant un prix d’exercice de 24,12 CAD par action ordinaire, que les bons de souscription conféreront si le prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») ou à toute autre bourse où les actions ordinaires sont cotées est égal ou supérieur à 48,00 CAD (sous réserve de certains ajustements) pour une période de 30 jours de négociation consécutifs précédant le cinquième anniversaire de la date de clôture (la « condition relative au prix cible des actions ordinaires ») ; et (ii) des bons de souscription pour l'achat de 3 911 029 actions ordinaires dont le prix d'exercice est de 28,50 CAD par action ordinaire. Les bons de souscription peuvent être exercés pendant une période de cinq ans suivant la date de clôture et le nombre d'actions ordinaires pouvant être émises conformément aux bons de souscription et leurs prix d'exercice sont sujets à certains ajustements.

Avant de conclure l'accord d'investissement, CC Capital et ses sociétés affiliées ne possédaient ni ne contrôlaient, directement ou indirectement, aucune des actions ordinaires émises et en circulation.

À la date de clôture, l'investisseur détient environ 36 % des actions ordinaires émises et en circulation. Si les bons de souscription étaient exercés intégralement et qu'aucun autre titre en circulation de Westaim n'était converti en actions ordinaires, à la date de clôture, l'investisseur détiendrait environ 44 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Conformément à l’accord d’investissement, Westaim s’est engagée à utiliser le produit du placement privé, le capital supplémentaire de son bilan et le capital provenant de la monétisation de certains actifs existants pour investir jusqu’à 620 millions USD dans un nouveau véhicule d’investissement nommé Salem Group Partners, LP (« Salem Partners ») en échange de 100 % des participations dans la société en commandite de Salem Partners. Une filiale de CC Capital est le commandité de Salem Partners et contrôle Salem Partners et ses investissements. Salem Partners a acquis Ceres Life, et le reste des fonds investis dans Salem Partners devrait être utilisé pour poursuivre des investissements dans des sociétés d'assurance ou liées à l'assurance, de rentes, de réassurance, de passifs d'entreprise, de distribution, de gestion d'actifs et de patrimoine et/ou des investissements connexes.

Conformément à un accord de consultation daté du 9 octobre 2024 entre Westaim et Wembley Management, LLC ( « Wembley Management »), une filiale de l’investisseur et de CC Capital, à la date de clôture, Wembley Management a reçu une subvention de 673 727 unités d’actions assujetties basées sur la performance (« UAP ») de Westaim. Les UAP seront acquises si la condition relative au prix cible des actions ordinaires est satisfaite avant le cinquième anniversaire de la date de clôture et, une fois acquises, seront réglées à raison de une contre une pour un total de 673 727 actions ordinaires, ce qui représente environ 2 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture.

En outre, dans le cadre de la transaction, Westaim a restructuré la propriété d'Arena afin d'acquérir de BP LLC les 49 % restants des capitaux propres d'Arena qu'elle ne détenait pas déjà en échange de l'émission d'intérêts sur les bénéfices permettant aux membres de BP LLC et à certains autres membres de l'équipe de direction des investissements de front office d'Arena de recevoir des distributions de 45 % des bénéfices nets d'Arena sur une base continue. CC Capital a le droit de recevoir des distributions de 6 % des bénéfices nets d'Arena sur une base continue et Westaim a droit aux 49 % restants.

L'investisseur a acquis les actions ordinaires et les bons de souscription dans le cadre d'un investissement stratégique dans Westaim. L'investisseur a l'intention de surveiller son investissement dans Westaim sur une base continue et peut exercer des bons de souscription ou acheter ou vendre des actions ordinaires à l'avenir, soit sur le marché libre ou par le biais de transactions privées, dans chaque cas, en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les conditions générales du marché et de l'économie et d'autres facteurs et conditions que l'investisseur juge appropriés et soumis aux termes de l'accord sur les droits des investisseurs. L’investisseur et CC Capital s’attendent à évaluer de manière continue la situation financière et les perspectives de Westaim, ainsi que leur intérêt et leurs intentions à l’égard de Westaim et de l’investissement de l’investisseur dans les titres de Westaim, et peuvent proposer diverses transactions stratégiques ou modifications du plan stratégique de Westaim en réponse à la situation économique et sectorielle générale, aux marchés des valeurs mobilières en général et à ceux des titres de Westaim en particulier, ainsi qu’à d’autres développements et autres opportunités d’investissement. Dans le cadre de leur évaluation continue de cet investissement, l'investisseur et CC Capital peuvent à tout moment examiner ces questions et, sous réserve des lois applicables, formuler un plan à cet égard. De temps à autre, l'investisseur et CC Capital peuvent discuter de ces questions avec la direction, d'autres membres du conseil d'administration de Westaim, d'autres actionnaires de Westaim ou d'autres tiers.

Accord sur les droits des investisseurs

Conformément à l'accord sur les droits des investisseurs, l'investisseur a reçu certains droits de consentement concernant la prise de certaines mesures spécifiques par Westaim ou ses filiales, comme décrit plus en détail dans l'accord sur les droits des investisseurs, ainsi que certains droits des investisseurs, y compris les droits de participation et les droits d'enregistrement et le droit de nommer cinq candidats sur onze au conseil d'administration de Westaim. En outre, Westaim a le droit de nommer cinq membres du conseil d'administration d'AIGH, qui seront tous nommés par l'investisseur. L’investisseur aura également le droit de choisir le président du conseil d’administration d'AIGH et le consentement de l’investisseur sera requis pour la révocation de tout candidat de l’investisseur au conseil d’administration d’AIGH et pour certaines autres actions.

Conformément à l'accord sur les droits des investisseurs, pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture, il sera interdit à l'investisseur de transférer sciemment des actions ou des titres convertibles de Westaim à toute personne qui, à la suite d'un tel transfert, serait, seule ou avec des personnes agissant conjointement ou de concert, propriétaire bénéficiaire de 10 % ou plus des actions de Westaim, sous réserve de certaines exceptions. En outre, l'investisseur a accepté certaines restrictions en matière de statu quo, d'acquisition et de soutien au vote pour une période de 36 mois suivant la clôture de la transaction.

Le résumé qui précède est nuancé dans son intégralité par les dispositions de l’accord sur les droits des investisseurs, dont une copie sera déposée sous le profil de Westaim sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Un rapport d’alerte précoce concernant l’investissement de l’investisseur sera déposé sous le profil SEDAR+ de Westaim à l'adresse www.sedarplus.ca, dont une copie peut également être obtenue en contactant Thomas Boychuk chez CC Capital au (212) 355-5515.

Conseillers

Lazard agit en tant que conseiller financier principal, GreensLedge Capital Markets LLC, Macquarie Capital et Rothschild & Co agissant également en tant que conseillers financiers de CC Capital dans le cadre de la transaction. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique américain et Blake, Cassels & Graydon LLP est conseiller juridique canadien de CC Capital.

PJT Partners agit à titre de conseiller financier principal et Dentons Canada LLP agit à titre de conseiller juridique canadien auprès de Westaim dans le cadre de cette transaction.

BMO Marchés des capitaux agit à titre de conseiller financier et Willkie Farr & Gallagher LLP agit à titre de conseiller juridique américain et Stikeman Elliott LLP agit à titre de conseiller juridique canadien auprès du Comité spécial sur cette transaction.

Campbell Lutyens agit à titre de conseiller financier et Ropes & Gray, LLP et Dechert LLP agissent à titre de conseillers juridiques d'Arena dans le cadre de cette transaction.

À propos de CC Capital

CC Capital Partners est une société d'investissement privée basée à New York, NY, qui a été fondée fin 2015 par Chinh Chu avec pour objectif d'investir dans des entreprises très performantes et de les exploiter sur le long terme. La société évalue les investissements en anticipant une période de détention bien supérieure à celle d'une société de capital-investissement typique et finance ses investissements par le biais d'une variété de sources de capitaux permanents. CC Capital s'associe fréquemment à des cadres, des gestionnaires et des propriétaires très expérimentés qui cherchent à dégager une forte plus-value à la suite d'une acquisition. De plus amples informations sur CC Capital sont disponibles à l'adresse suivante : www.cc.capital.

L'investisseur est une société en commandite constituée en vertu des lois du Delaware. L’adresse du siège social de l’investisseur est située c/o CC Capital, 200 Park Avenue, 58th Floor, New York, New York, États-Unis, 10166.

Informations pour les actionnaires américains

Certaines informations fiscales pertinentes pour les actionnaires américains peuvent être consultées à l’adresse https://westaim.com/investors/2024-tax-information-for-usa-shareholders/

Mise à jour sur le statut des sociétés d'investissement étrangères passives

En consultation avec ses conseillers fiscaux américains, Westaim sera qualifiée de société d’investissement étrangère passive (« PFIC ») en vertu de l’Internal Revenue Code des États-Unis (le « code ») pour son exercice clos le 31 décembre 2024. Les actionnaires américains qui détenaient des actions ordinaires au cours de l’exercice 2024 pourraient être en mesure d’atténuer certaines conséquences fiscales du statut de PFIC de Westaim en se prévalant d’options en vertu du code.

Les règles fédérales américaines en matière d'impôt sur le revenu relatives aux PFIC sont complexes. Les actionnaires américains sont vivement invités à consulter leurs conseillers fiscaux en ce qui concerne l’incidence du statut de PFIC de Westaim sur la détention et la cession d’actions ordinaires, ainsi que sur l’opportunité, la procédure et le calendrier de leur choix fiscal.

Inclusions en vertu de l'article 367

À compter du 31 décembre 2024, Westaim a changé sa juridiction de constitution du Canada aux États-Unis (la « redomiciliation ») dans le cadre d’une opération destinée à être traitée comme une réorganisation exonérée d’impôt en vertu de l’article 368 du code. Certaines « U.S. persons » qui détiennent des actions ordinaires à la date de la redomiciliation seront assujetties à l'impôt sur le revenu des États-Unis à la suite de la redomiciliation.

Les actionnaires américains sont vivement invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des considérations fiscales américaines associées à la redomiciliation.

À propos de Westaim

Westaim est une société d'investissement américaine spécialisée dans la fourniture de capitaux à long terme aux entreprises opérant principalement dans le secteur mondial des services financiers. Westaim investit, directement et indirectement, par le biais d'acquisitions, de coentreprises et d'autres arrangements, dans le but de fournir à ses actionnaires une appréciation du capital et une véritable préservation du patrimoine. La stratégie de Westaim consiste à rechercher des opportunités d’investissement en mettant l’accent sur le secteur des services financiers et à accroître la valeur pour les actionnaires à long terme. Les investissements de Westaim comprennent des participations importantes dans Arena, les FINCO d'Arena et Ceres Life. Les AIGH, Arena et les FINCO d'Arena sont définies dans les notes afférentes aux états financiers consolidés audités de Westaim pour les exercices clos le 31 décembre 2024 et 2023, ainsi que dans la discussion et l’analyse de la direction y afférentes. Les actions ordinaires sont cotées à la TSXV sous le mnémo « WED ».

Westaim est une société existante en vertu des lois du Delaware. Le siège social principal de Westaim est situé au 405 Lexington Avenue, 59th Floor, New York, New York, États-Unis, 10174.

À propos de Ceres Life

Ceres Life est une plateforme de rentes native cloud, hautement évolutive et actualisée. Inspiré par la conviction que la technologie peut réinventer la façon dont les fournisseurs d'assurance répondent aux besoins des investisseurs, Ceres Life construit une compagnie d'assurance réactive, très efficace et consciente du risque qui fournit des produits de rente simples à comprendre et facilement accessibles pour créer de meilleurs résultats pour les assurés. Ceres Life est dirigée par Deanna Mulligan, ancienne CEO et présidente de Guardian Life Insurance. Pour plus d'informations, voir ceresinsurance.com.

À propos d'Arena

Arena est un gestionnaire d'actifs institutionnel mondial fondé en partenariat avec Westaim avec une expertise approfondie en matière de crédit et d'investissements axés sur les actifs, y compris l'éventail complet des opportunités de financement corporatif, immobilier et structuré. Avec environ 4,2 milliards USD d'actifs sous gestion1 et des capitaux programmatiques en mars 2025, et une équipe de plus de 180 employés dans des bureaux à travers le monde, Arena fournit des solutions créatives pour les sociétés qui recherchent des capitaux en réunissant des individus avec des décennies d'expérience, une capacité éprouvée à gérer la complexité, et la flexibilité de s'engager dans des transactions qui ne peuvent pas être traitées par les banques et les institutions financières conventionnelles. Pour de plus amples renseignements, consultez www.arenaco.com.

Mise en garde et déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse et toute déclaration orale connexe peuvent constituer des « déclarations prospectives » ou des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes et américaines applicables en matière de valeurs mobilières, y compris en vertu des dispositions relatives à la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (collectivement, les « déclarations prospectives »). Toutes les déclarations qui expriment ou impliquent des discussions concernant les prévisions, les rendements cibles et les retours sur investissement, les taux de rendement internes, les attentes, les convictions, les plans, les projections, les objectifs, l’effet de levier opérationnel d’Arena et les actifs sous gestion, la croissance, les hypothèses ou les événements ou performances futurs (souvent, mais pas toujours en utilisant des mots ou des expressions tels que « s'attend à », « ne s’attend pas à », « est attendu », « cherche », « souhaite », « anticipe », « n'anticipe pas », « positionné », « confiant », « planifie », « avantageux », « estime », « croit », « ne croit pas » ou « a l’intention de », « n’a pas l’intention de » ou indiquant que certaines actions, certains événements ou résultats peuvent, pourraient ou se réaliseront) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des « déclarations prospectives ». En particulier, mais sans limiter ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la nouvelle plateforme d’exploitation, au partenariat stratégique, y compris les avantages escomptés de celui-ci, à l’utilisation du produit de la transaction, au dépôt du rapport d’alerte précoce de l’investisseur et aux stratégies de Westaim.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes, des estimations, des hypothèses, des variables et des projections ainsi que sur d'autres facteurs pertinents au moment où les déclarations sont formulées qui sont intrinsèquement incertains et qui comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux prévus actuellement. Il s’agit notamment, mais sans s’y limiter, des facteurs de risque examinés dans la fiche d’information annuelle de Westaim pour son exercice clos le 31 décembre 2023 et dans la circulaire d’information de la direction de Westaim du 19 novembre 2024, qui sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, et qui peuvent être complétées, modifiées ou remplacées par une fiche d’information annuelle déposée ultérieurement. Sauf si la loi l'exige, Westaim n'a aucune obligation d'aviser quiconque s'il prend connaissance d'une inexactitude ou d'une omission dans une déclaration prospective ou de mettre à jour cette déclaration prospective.

Bien que la direction de Westaim ait tenté d'identifier des facteurs importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives ou les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas comme prévu, estimé ou prévu et il ne peut y avoir aucune garantie que l'un des déclarations prospectives contenues dans le présent document, y compris les estimations ou les projections énoncées dans le présent document, sera atteint dans quelque mesure que ce soit. Il n'y a aucune garantie que les avantages prévus de la transaction décrite dans le présent communiqué se produiront ou qu'ils se produiront comme décrit ici ou du tout. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Rien dans le présent document n'est, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une représentation quant à la performance passée ou future. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs et il ne faut pas s'y fier pour quelque raison que ce soit. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives contenues dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et Westaim décline expressément par les présentes toute obligation de publier toute mise à jour ou révision des déclarations prospectives, des informations prospectives ou des informations financières contenues dans les présentes afin de refléter tout changement dans les attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels toute déclaration est fondée, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les informations fournies ici ne constituent pas une offre ni une sollicitation concernant les produits d'investissement offerts par Arena.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

Le contenu des sites web référencés dans ce communiqué de presse n'est pas incorporé par référence ici.

1 Représente une mesure non conforme aux IFRS. Cette mesure n'est pas reconnue en vertu des IFRS, n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et il est donc peu probable qu'elle soit comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Pour plus d’informations, voir la section « Investissements – Investissements dans Arena » de la dernière analyse et discussion de la direction de Westaim, disponible sur le profil de Westaim sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. La direction estime que les mesures non conformes aux IFRS, y compris les actifs sous gestion, fournissent des informations supplémentaires aux mesures IFRS utilisées pour évaluer la performance de l’entreprise en fournissant une meilleure compréhension des résultats des opérations du point de vue de la direction.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.