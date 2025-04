EASE kan rekenen op een eerste internationale kredietverstrekker om Equipment-as-a-Service model in Zuid-Afrika uit te breiden

JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--EASE South Africa heeft haar eerste internationale kredietverstrekker verzekerd om een revolutionair nieuw model uit te breiden dat klinieken en ziekenhuizen toegang tot medische apparatuur van hoogwaardige kwaliteit verschaft. EASE installeert geavanceerde PET-CT- en MRI-scanners, operatierobots en andere hoogwaardige machines bij verleners van gezondheidszorg in heel Zuid-Afrika.

Dankzij deze benadering kunnen ziekenhuizen en klinieken betalen op 'per-scan' of 'per-event' basis om hun kosten op hun inkomsten af te stemmen. Standard Bank is de eerste internationale kredietverstrekker die dit innovatieve model financiert.

Het initiatief maakt al een zekere impact, met de installatie van een operatierobot in een metropoolziekenhuis van Zuid-Afrika en een PET-CT-scanner in een andere dichtbevolkte regio met ontoereikende infrastructuur.

