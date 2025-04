EASE annonce le soutien d'un premier bailleur de fonds international pour déployer le modèle d'équipement en tant que service en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG--(BUSINESS WIRE)--EASE South Africa annonce le soutien d'un premier bailleur de fonds international pour déployer son modèle révolutionnaire qui offre aux cliniques et aux hôpitaux un accès à des équipements médicaux de pointe. EASE installe des scanners TEP-TDM et IRM de pointe, des robots chirurgicaux et d'autres machines de grande valeur chez des fournisseurs de soins de santé à travers l'Afrique du Sud.

L'approche permet aux hôpitaux et aux cliniques de payer en fonction du nombre de scanners et d'événements, alignant ainsi leurs coûts sur les revenus. Standard Bank est le premier bailleur de fonds international à financer ce modèle innovant.

L'initiative porte déjà ses fruits, avec l'installation d'un robot chirurgical dans un hôpital métropolitain sud-africain et d'un scanner TEP-TDM dans une autre région densément peuplée et mal desservie.

Sans le fardeau des coûts d'équipement initiaux élevés, un obstacle de longue date pour de nombreux centres de soins de santé dans l'accès aux dernières technologies, les capitaux sont libérés pour des priorités telles que l'augmentation des lits d'hôpitaux et du personnel infirmier. Inédite en Afrique, cette initiative devrait modifier l'écosystème des soins de santé pour de nombreux hôpitaux et cliniques.

« L'arrivée de notre premier bailleur de fonds international constitue un grand soutien à notre mission de transformation de la prestation de soins de santé en Afrique », déclare Imraan Soomra, CEO d’EASE. « En supprimant les obstacles financiers qui limitent l’accès aux technologies médicales avancées, notre modèle donne aux hôpitaux et aux cliniques la flexibilité nécessaire pour étendre les soins, embaucher davantage de cliniciens et développer leurs infrastructures afin de mieux servir les patients. »

En établissant un lien entre les coûts d’équipement et les recettes et en proposant une solution d’équipement hors bilan, l’approche d’EASE aide les prestataires de soins de santé à relever simultanément les défis immédiats et à long terme liés à la fourniture de soins médicaux. S'appuyant sur un pipeline éprouvé, EASE a toutes les cartes en main pour révolutionner l'accès aux soins de santé en Afrique du Sud. Sa vision s'étend au-delà de ce déploiement initial, avec des plans d'expansion dans d'autres secteurs et marchés.

Le modèle d’équipement en tant que service d’EASE a fait ses preuves avec trois installations au cours de l’année écoulée. La mise en service d'un scanner TEP-TDM à l'établissement de santé Precision Nuclear Oncology and Theranostics (PNOAT) à Rustenburg, en Afrique du Sud, plus tôt cette année fait suite au déploiement d'un robot chirurgical Da Vinci au KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, et d'un système d'imagerie diagnostique IRM avancé à Akwatia, au Ghana.

« Les modèles d'équipement en tant que service qui évitent les dépenses en capital et alignent les coûts sur la génération de revenus sont de plus en plus importants dans le secteur de la santé », déclare la Dre Phumudzo Nemutaduni, un médecin nucléaire qui a travaillé avec EASE pour installer un scanner TEP-TDM au PNOAT par l'intermédiaire de sa société, Nuclear Med Group, un fournisseur de premier plan de services de médecine nucléaire en Afrique du Sud et australe. « En permettant aux hôpitaux et aux cliniques d’accéder à des équipements médicaux critiques sans coûts initiaux élevés, ces solutions peuvent soutenir une croissance durable et l’expansion des infrastructures, améliorant ainsi l’accessibilité des soins de santé à long terme. »

Photos : https://www.dropbox.com/scl/fo/gcrl5y98hdncold4wmgag/AP9x3S8ixRx09_-FXUU_ZDQ?rlkey=eim97zcyibratne63kgfb7cl1&st=qq6eb50g&dl=0

À propos d'EASE

Equipment-as-a-Service (EASE®) est un programme de paiement à l’utilisation qui offre aux entreprises et aux organisations un accès rentable à des équipements de soins de santé de pointe, ainsi qu’à l’entretien, à la formation et à l'assistance, à des conditions qui correspondent à leur situation et à leurs besoins commerciaux. EASE South Africa est une filiale d'EASE Holdings BV dont le siège se trouve aux Pays-Bas et qui exerce ses activités dans plusieurs pays africains. Pour en savoir plus sur EASE, consultez https://www.easeglobal.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.