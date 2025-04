FlexTrade is de eerste aanbieder die orderstatusupdates van Goldman Sachs aanbiedt via API

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), een wereldleider in multi-asset uitvoerings- en orderbeheersystemen, heeft vandaag aangekondigd dat de realtime orderstatusupdates (OSU's) van Goldman Sachs voor algoritmische orders rechtstreeks kunnen worden gestreamd naar FlexTrade's OEMS Order Blotter via een nieuwe bedrijfseigen API. Dit verandert fundamenteel de wijze waarop Goldman Sachs data levert aan buy-side klanten.

De aankondiging is onderdeel van de nieuwe reeks realtime waarschuwingen en het data-analyse-aanbod van Goldman Sachs, GS Alerts, gericht op het aan klanten bieden van naadloze toegang tot statistieken vanuit hun EMS/OMS-blotter.

