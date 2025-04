Articy Software lanceert articy:draft X op Mac OS – een nieuw tijdperk voor narratief ontwerp

BOCHUM, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--articy:draft X,de toonaangevende narratieve ontwerpsoftware, is niet langer een Windows-exclusieve tool, maar is nu officieel beschikbaar op Mac OS. Deze langverwachte release markeert een belangrijke mijlpaal in het traject van Articy en opent deuren voor nieuwe makers en verhalenvertellers die graag de krachtige functies ervan willen gebruiken op hun favoriete platform.

articy:draft X is een hoeksteen geworden voor narratieve ontwerpers, gameontwikkelaars en verhalenvertellers over de hele wereld. Het biedt een robuuste set tools voor interactieve verhaalcreatie, complexe dialoogstructurering, scripting en naadloze wereldopbouw, compleet met lokalisatie, voice-over en speciale engine-exporten.

