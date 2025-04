Articy Software lance articy:draft X sur Mac OS – Une nouvelle ère pour le design narratif

BOCHUM, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--N’étant plus un outil exclusif à Windows, articy:draft X, le logiciel leader de conception narrative, est maintenant officiellement disponible sur Mac OS. Cette version très attendue marque une étape importante dans le parcours d’Articy, ouvrant les portes à une nouvelle vague de créateurs et d’auteurs désireux d’exploiter ses puissantes fonctionnalités sur leur plateforme préférée.

articy:draft X est devenu une pierre angulaire pour les concepteurs narratifs, les développeurs de jeux et les auteurs du monde entier, offrant un ensemble d’outils robustes pour la création d’histoires interactives, la structuration de dialogues complexes, l’écriture de scripts et la construction de mondes transparents, avec localisation, voix off et exportations de moteurs dédiés. Avec son lancement sur Mac OS, le logiciel est désormais accessible à une communauté encore plus large, permettant aux créateurs de concevoir des histoires captivantes et des mondes de jeu complexes, quel que soit le système d’exploitation.

Le lancement d’articy:draft X sur Mac OS s’est accompagné de ses propres défis techniques, mais l’équipe s’est attaquée à chacun d’entre eux avec détermination et innovation. Leur engagement à fournir une expérience de premier ordre a abouti à une version Mac OS qui répond aux normes strictes que les utilisateurs de Windows sont en droit d’attendre, garantissant la même expérience riche et des performances transparentes sur toutes les plateformes.

Ce lancement représente plus qu’une simple nouvelle plateforme, c’est une célébration de la créativité, de la persévérance et de la passion qui animent l’équipe d’Articy Software. La version Mac OS offre les mêmes fonctionnalités robustes qui ont fait d’articy:draft X un favori de l’industrie, y compris :

Conception d’histoires et de dialogues non linéaires : créez, visualisez, scénarisez et gérez des récits complexes sans effort.

créez, visualisez, scénarisez et gérez des récits complexes sans effort. Création de mondes narratifs : développez des mondes de jeu complexes en utilisant des modèles éditables tout en gardant une approche unifiée des personnages, des lieux et des événements.

développez des mondes de jeu complexes en utilisant des modèles éditables tout en gardant une approche unifiée des personnages, des lieux et des événements. Simulation et test de jeu : simulez les embranchements de l’histoire et les choix de dialogue pour perfectionner vos récits et repérer les problèmes dès le début.

simulez les embranchements de l’histoire et les choix de dialogue pour perfectionner vos récits et repérer les problèmes dès le début. Localisation et voix off : gérez les traductions et intégrez des scripts de voix off de manière transparente.

gérez les traductions et intégrez des scripts de voix off de manière transparente. Intégration du moteur : transférez facilement votre contenu articy:draft vers Unity et Unreal grâce aux importateurs dédiés. Ou préparez votre contenu pour l’exporter vers le moteur de votre choix avec l’exportation de moteur générique.

transférez facilement votre contenu articy:draft vers Unity et Unreal grâce aux importateurs dédiés. Ou préparez votre contenu pour l’exporter vers le moteur de votre choix avec l’exportation de moteur générique. Compatibilité des projets multiplateformes : collaborez de manière transparente sur des projets entre Windows et Mac OS.

et plus encore.

L’extension d’Articy à Mac OS n’en est qu’à ses débuts. L’équipe s’est engagée à poursuivre son développement, en se concentrant sur les futures mises à jour et améliorations qui permettront d’affiner le logiciel et de répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs Windows et Mac.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.