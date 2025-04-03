Parse Biosciences與日本經銷商SCRUM Inc.達成合作

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供易於使用且可擴充的單細胞定序解決方案的領導廠商Parse Biosciences今日宣布與總部位於東京的SCRUM Inc.達成一項協議，以擴大其在日本研究界的影響力。此次合作將為學術界和工業界的研究人員提供全面使用Parse創新單細胞定序解決方案的機會。

Parse Biosciences執行長兼共同創辦人Alex Rosenberg博士表示：「亞洲各地的生物科技、製藥和學術研究人員正迅速採用Parse的Evercode單細胞定序解決方案，因為其具有可擴充性和簡便性。透過與SCRUM合作，我們將確保日本的研究人員能夠輕鬆利用Parse先進的單細胞定序技術，以加快他們的研究發現。」

根據這項協議，SCRUM將在日本各地經銷Parse全面的單細胞解決方案組合，包括：

Evercode™ Cell和Nuclei Fixation

Evercode™ Whole Transcriptome

Evercode™ TCR

Evercode™ BCR

CRISPR Detect

Gene Select

用於簡化單細胞資料分析的Trailmaker™

此次合作是在Parse持續進軍韓國、新加坡和印度等關鍵國際市場的基礎上展開，與此同時，該公司在北美、歐洲、澳洲、以色列和紐西蘭也實現了強勁成長。

SCRUM總裁Kenji Nishimoto表示：「日本在單細胞研究領域處於尖端地位，許多研究人員為該領域做出了具有影響力的貢獻。我們與Parse Biosciences的合作將為日本的研究人員提供前所未見的機會來接觸最尖端的單細胞定序技術，使他們能夠實現具有重大影響力的科學突破。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人體健康和科學研究的發展。該公司協助研究人員以前所未見的規模和便利性進行單細胞定序。其開創性方法已促成癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統等方面的突破性發現。

Parse是以華盛頓大學研發的一項顛覆性技術為基礎而成立，迄今為止已籌集資金超過1億美元，並受到全球2500多個實驗室的信賴。其日益豐富的產品組合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用於資料分析的軟體工具Trailmaker。

Parse Biosciences的總部位於華盛頓州西雅圖市生氣蓬勃的南湖聯合區，其34,000平方英尺的總部和超先進實驗室不久前才落成啟用。

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