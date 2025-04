Parse Biosciences s'associe à SCRUM Inc., un distributeur japonais

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, le premier fournisseur de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui un accord avec SCRUM Inc., situé à Tokyo, afin d'élargir sa présence dans le secteur de la recherche au Japon. Cette collaboration permettra aux chercheurs du monde universitaire et de l'industrie d'avoir un accès complet aux solutions innovantes de séquençage de cellules uniques de Parse.

« Les chercheurs en biotechnologie, en pharmacie et les universitaires de toute l'Asie adoptent rapidement les solutions de séquençage cellulaire Evercode de Parse en raison de leur évolutivité et de leur simplicité », a déclaré Alex Rosenberg, PhD, CEO et cofondateur de Parse Biosciences. « En nous associant à SCRUM, nous nous assurons que les chercheurs japonais puissent facilement profiter de la technologie avancée de séquençage unicellulaire de Parse pour accélérer leurs découvertes ».

Grâce à cet accord, SCRUM distribuera le portefeuille complet de solutions unicellulaires de Parse dans tout le Japon, notamment :

Evercode™ Cell et Nuclei Fixation

Evercode™ Whole Transcriptome

Evercode™ TCR

Evercode™ BCR

CRISPR Detect

Gene Select

Trailmaker™ pour une analyse simplifiée des données sur les cellules uniques

Ce partenariat s'appuie sur l'élargissement continu de Parse sur les principaux marchés internationaux, notamment la Corée du Sud, Singapour et l'Inde, ainsi que sur une forte croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Israël et en Nouvelle-Zélande.

« Le Japon est à la pointe de la recherche sur les cellules uniques, avec de nombreux chercheurs qui apportent d'importantes contributions dans ce domaine », a déclaré Kenji Nishimoto, président de SCRUM. « Notre partenariat avec Parse Biosciences offrira aux chercheurs japonais un accès sans précédent aux technologies de pointe en matière de séquençage de cellules uniques, ce qui leur permettra de réaliser des progrès scientifiques importants ».

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale du domaine des sciences du vivant dont la mission est d’accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d’effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur sans précédent, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, l’usage thérapeutique des cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur une technologie transformatrice inventée à l'Université de Washington, Parse a levé plus de 100 millions de dollars et bénéficie de la confiance de plus de 2 500 laboratoires dans le monde. Son portefeuille de produits croissant comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select et Trailmaker, un outil logiciel pour l'analyse des données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34 000 pieds carrés (plus de 3 000 m²) et un laboratoire de pointe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.