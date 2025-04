Parse Biosciences sottoscrive una partnership con il distributore giapponese SCRUM Inc.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo con l'azienda SCRUM Inc. con sede a Tokyo, per espandere la propria presenza all'interno della comunità di ricerca giapponese. La collaborazione offrirà ai ricercatori attivi in ambiti accademici e di settore un accesso completo alle innovative soluzioni di sequenziamento di singole cellule di Parse.

"I ricercatori negli ambiti biotecnologico, farmaceutico e accademico in tutta l'Asia stanno adottando rapidamente le soluzioni di sequenziamento a singola cellula di Evercode di Parse grazie alla loro semplicità e scalabilità", ha affermato Alex Rosenberg, CEO e co-fondatore di Parse Biosciences. "Collaborando con SCRUM, garantiamo ai ricercatori in Giappone di poter sfruttare facilmente l'avanzata tecnologia di sequenziamento di singole cellule di Parse per accelerare le loro scoperte".

