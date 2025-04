JFT Strategies Fund renouvelle son programme d’actions au cours du marché

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce que JFT Strategies Fund (TSX : JFS.UN) (le « Fonds ») a renouvelé son programme d’actions au cours du marché (le « programme ACM »). Le programme ACM permet au Fonds d’émettre des parts de catégorie A du Fonds (les « parts ») ayant un prix de vente global pouvant atteindre 100 000 000 $, au public de temps à autre, à la discrétion de GMA CI. Toutes les parts émises dans le cadre du programme ACM seront vendues au cours du marché en vigueur au moment de la vente par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto (« TSX ») ou de tout autre marché au Canada sur lequel les parts sont cotées, inscrites ou autrement négociées. Ce programme ACM remplace l’ancien programme d’actions au cours du marché du Fonds, qui a commencé le 27 février 2023 et a expiré le 22 mars 2025.

Le volume et le calendrier des distributions dans le cadre du programme ACM, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion du gestionnaire. Le programme ACM sera en vigueur jusqu’au 30 avril 2027, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par le Fonds. Le Fonds a l’intention d’utiliser le produit du programme ACM conformément aux objectifs, stratégies et restrictions de placement du Fonds.

Les ventes des parts par l’intermédiaire du programme ACM seront effectuées conformément aux modalités d’un accord de distribution d’actions conclu par le Fonds, GMA CI et Timelo Investment Management Inc. en tant que gestionnaire de portefeuille du Fonds (le « Contrat de distribution d’actions »), daté du 2 avril 2025 avec la Financière Banque Nationale Inc. (le « mandataire »).

Les ventes des parts seront effectuées au moyen de « distributions au cours du marché », comme défini dans le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable à la Bourse de Toronto ou sur tout marché pour les parts au Canada. Étant donné que les parts seront distribuées aux prix courants en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier d’un acheteur à l’autre pendant la période de distribution. Le programme ACM est offert en vertu d’un supplément de prospectus daté du 2 avril 2025 au prospectus simplifié préalable de base du Fonds daté du 31 mars 2025. Vous pouvez obtenir des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus simplifié préalable de base du Fonds, ainsi que de la convention de distribution d’actions applicable, en vous adressant à votre conseiller financier inscrit et au moyen de ses coordonnées, ou en vous adressant à des représentants de l’agent, et ils sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com.

À propos du JFT Strategies Fund

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total des investissements pour ses détenteurs de parts tout en cherchant à atténuer le risque et la volatilité du marché en investissant dans un portefeuille géré activement de positions longues et courtes dans une ou plusieurs actions, titres de créance ou autres titres. Le Fonds cherchera à dégager des rendements positifs en sélectionnant ce que Timelo Investment Management Inc. (« Timelo »), le gestionnaire de portefeuille (le « gestionnaire de portefeuille »), estime être des placements de qualité supérieure pour les positions longues et des placements de qualité inférieure pour les positions courtes. L’exposition nette du Fonds (positions longues par rapport aux positions courtes) varie en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille sur les facteurs macroéconomiques et autres. Le gestionnaire de portefeuille peut également faire un usage sélectif de produits dérivés et d’autres titres afin d’augmenter les rendements ou d’atténuer le risque de baisse d’un ou de plusieurs investissements du portefeuille.

Le gestionnaire de portefeuille principal du Fonds est Jean-François Tardif, CFA, président de Timelo. M. Tardif a fondé Timelo en 2011 pour répondre aux besoins des investisseurs qui recherchaient une solution d’investissement offrant un rendement ajusté au risque attrayant sans corrélation avec les marchés des actions.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et gestion du patrimoine, avec des actifs totalisant 529,4 milliards de dollars au 31 décembre 2024.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment, ceux identifiés par les expressions « s’attendre à », « avoir l’intention de », ou exprimés avec le futur de l’indicatif et d’autres expressions similaires dans la mesure où ils se rapportent au Fonds. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles du Fonds ou de GMA CI concernant les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient causer une divergence importante entre les résultats ou l’évolution réels et les attentes actuelles, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs du marché. Bien que le Fonds ou GMA CI estiment que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties du rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de l’incertitude inhérente à celles-ci. Le Fonds ou GMA CI ne s’engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser autrement toute déclaration ou tout renseignement prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs ayant une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.

Le prospectus simplifié préalable de base et le supplément de prospectus contenant des renseignements détaillés importants sur les titres offerts ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Des copies de la convention de distribution d’actions, du prospectus simplifié préalable de base et du supplément de prospectus peuvent être obtenues auprès de l’Agent. Les investisseurs doivent lire le prospectus simplifié préalable de base et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d’investissement.

Ce communiqué est fourni à titre d’information seulement. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du Fonds à la TSX. Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du Fonds et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. La détention de parts du Fonds de placement comporte des frais et des dépenses récurrents. Un fonds d’investissement exige la préparation de documents d’information contenant des renseignements clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des renseignements plus détaillés sur le Fonds dans ces documents. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Le Fonds est géré par Gestion mondiale d’actifs CI.

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc. 2025. Tous droits réservés.