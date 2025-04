Frontgrade Gaisler et wolfSSL collaborent pour renforcer la cybersécurité dans les applications spatiales

GÖTEBORG, Suède--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade Gaisler, l’un des principaux fournisseurs de microprocesseurs résistants aux radiations pour les missions spatiales, et wolfSSL, fournisseur renommé de solutions de sécurité embarquées, ont le plaisir d’annoncer une nouvelle collaboration qui répond au besoin croissant de fonctions de cybersécurité robustes dans les applications spatiales. Cet effort conjoint associera les composants électroniques résistants aux radiations de Frontgrade Gaisler aux bibliothèques logicielles de sécurité de WolfSSL.

Le microprocesseur quad-core GR740 de Frontgrade Gaisler, qui a atteint le niveau de préparation technologique le plus élevé de 9 (TRL-9), est fiable pour de nombreux profils de missions spatiales. L’écosystème logiciel du microprocesseur est désormais amélioré par le portage de la bibliothèque de cryptographie robuste wolfCrypt de wolfSSL. Cette intégration offre aux clients une combinaison de matériel résistant aux radiations et de logiciels de cybersécurité résiliente. La bibliothèque wolfCrypt de WolfSSL offre aux utilisateurs une solution cryptographique légère et performante qui garantit la sécurité des communications, l’intégrité des données et la protection contre les cybermenaces dans les applications spatiales. Les utilisateurs pionniers bénéficieront de la prise en charge de la cryptographie postquantique et de l’ASFC 2.0.

« Nous comprenons le besoin croissant de solutions sécurisées dans le domaine de la technologie spatiale », déclare Sandi Habinc, directeur général de Frontgrade Gaisler. « En collaborant avec WolfSSL, nous permettons à nos clients de disposer des logiciels fiables nécessaires pour répondre à leurs besoins en matière de cybersécurité. »

« La sécurité est primordiale dans les applications spatiales, où la fiabilité et la résilience sont essentielles. En intégrant wolfCrypt au processeur GR740 de Gaisler, nous fournissons une solution de sécurité éprouvée, légère et performante qui répond aux défis uniques des environnements spatiaux », déclare Larry Stefonic, directeur général de wolfSSL. « Nous sommes impatients d’étendre notre collaboration afin d’apporter des capacités cryptographiques encore plus fortes aux futures missions spatiales. »

Frontgrade Gaisler et wolfSSL sont enthousiastes à l’idée d’étendre leur collaboration. Les développements futurs prévus incluent un portage du logiciel wolfHSM sur le module de sécurité matériel (HSM) du prochain microprocesseur octa-core GR765 de Gaisler résistant aux radiations. Cette combinaison permettrait de créer une plateforme isolée pour le stockage des clés, la vérification des signatures et l’accélération de la cryptographie, qui serait facilement accessible par le biais de wolfCrypt.

À propos de Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, une entreprise de Frontgrade, est l’un des principaux fournisseurs de microprocesseurs et de PI de base résistants aux radiations pour les applications critiques, en particulier dans l’industrie spatiale. Les processeurs de l'entreprise sont idéaux pour toute mission spatiale ou toute autre application nécessitant une extrême fiabilité, en raison de leur fiabilité, de leur tolérance aux pannes et aux rayonnements. Les microprocesseurs Frontgrade Gaisler sont présents dans tout le système solaire, de Mercure à Neptune.

À propos de Frontgrade Technologies

Frontgrade Technologies est l’un des principaux fournisseurs de solutions de haute fiabilité, garanties contre les rayonnements, pour des applications de défense, de renseignement, commerciales et civiles. Avec plus de 60 ans d’expérience dans le domaine des vols spatiaux, Frontgrade propose une suite complémentaire et intégrée de produits électroniques adaptés aux missions, notamment des composants résistants et tolérants aux rayonnements, des sous-systèmes de traitement des missions, des amplificateurs, des ASIC personnalisés, des systèmes de contrôle des mouvements, des guides d’ondes, des antennes et des solutions de gestion de l’énergie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.frontgrade.com.

À propos de wolfSSL

wolfSSL est l’un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité embarquées légères, offrant une cryptographie de haute performance pour les applications gouvernementales, automobiles, avioniques et industrielles. Les produits de wolfSSL sont conformes aux normes industrielles les plus récentes, notamment TLS 1.3, DTLS 1.3, FIPS 140-3, Common Criteria, RTCA DO-178C Level A et MISRA-C.

Avec une base de code jusqu’à 20 fois plus petite qu’OpenSSL, une API simple et une couche de compatibilité OpenSSL, wolfSSL offre une efficacité et une sécurité inégalées. En tant que fournisseur de logiciels libres, wolfSSL privilégie la transparence, offrant aux clients la possibilité d’inspecter ses implémentations cryptographiques.

Soutenu par la plus grande équipe d’ingénieurs cryptographiques de l’industrie, wolfSSL offre les délais de correction des vulnérabilités les plus rapides (<36 heures) et propose une assistance commerciale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur wolfssl.com.

