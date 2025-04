Leonardo entscheidet sich zur softwaredefinierten Weiterentwicklung von Sicherheitssystemen in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für Wind River VxWorks

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Wie Wind River® , ein globaler Marktführer in der Software für intelligente Einsätze, ankündigte, hat Leonardo, ein weltweit führendes Unternehmen im Sektor der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit, das Echtzeit-Betriebssystem VxWorks für die softwaredefinierten Weiterentwicklungen seiner hochmodernen Funkfrequenz-Sicherheitssysteme auf Multicore-Prozessor (Mehrkernprozessor)-Architekturen ausgewählt.

Der Einsatz unterschiedlicher Mehrkernprozessor-Architekturen in den diversen Einzelfunktionen des Funkfrequenzystems von Leonardo ist eine Herausforderung. Daher stellt das Unternehmen mithilfe von VxWorks eine gemeinsame Laufzeit-Umgebung für unterschiedliche Prozessor-Architekturen bereit. Leonardo entwickelt Applikationen, die auf VxWorks laufen, und nimmt die DO-178C DAL C-Zertifizierung in Angriff.

„Mehrkernprozessoren treiben eine zunehmend softwaredefinierte Welt an, und daraus ergeben sich neue Chancen für Fortschritte in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“, sagte Jay Bellissimo, der Präsident von Wind River. „VxWorks bietet unübertroffene deterministische Höchstleistung und setzt Maßstäbe, was skalierbare, sichere und zuverlässig arbeitende Umgebungen für missionskritische Recheneinsätze betrifft. Gemeinsam mit Leonardo werden wir unsere Kundenunternehmen beim Navigieren durch eine ständig veränderliche Technologielandschaft unterstützen – wir erweitern die Leistung, verlängern die Lebensdauer ihrer Systeme und verringern gleichzeitig die Risikofaktoren bei Programmen und Zertifikationen.“

VxWorks stellt flexible Unterstützung unterschiedlicher Einkern- und Mehrkern-Architekturen bereit und gestattet die Konfiguration der einzelnen Systeme gemäß den Anforderungen der Sicherheitszertifikate und an die Anwendungsleistung. Wind River-Technologie erleichtert den Unternehmen die kosteneffiziente Erfüllung der strengen Sicherheitszertifikat-Anforderungen nach den Normen EN 50128, IEC 61508, ISO 26262 und DO-178C / ED-12C.

VxWorks bietet das erste und einzige im Handel erhältliche Echtzeit-Betriebssystem, das die Container der Open Container Initiative (OCI) unterstützt. Die Implementation von VxWorks OCI beschränkt sich auf einen leichtgewichtigen, minimalen Footprint, neben VxWorks-Echtzeit-Prozessen. Das ermöglicht die Entwicklung containerisierter Anwendungen auf VxWorks und ermöglicht Leonardo das schnelle Bereitstellen softwaredefinierter Möglichkeiten und Funktionen.

Leonardo ist eines der größten europäischen Unternehmen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung und investiert in Innovation in der Branche, in der akademischen Welt und in Regierungsstellen. Das umfasst Funktionsbereiche wie künstliche Intelligenz, Erfassung und Erkundung sowie Schutz, elektronische Kriegsführung, die Luftfahrt der Zukunft, unbemannte Systeme und Raumfahrt.

Wind River-Technologie ist in über 750 Sicherheitsprogrammen in mehr als 120 zivilen und militärischen Flugzeugen erprobt. So treibt Wind River den Übergang zu softwaredefinierten Systemen in der der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung voran. Möchten Sie mehr über die Arbeit von Wind River in der Luftfahrt und Verteidigung erfahren? Dann besuchen Sie www.windriver.com/solutions/aerospace-and-defense. Das Unternehmen präsentiert seine Produktinnovationen auf der Aerospace Tech Week am 2. und 3. April am Stand K5.

Wind River ist ein globaler Marktführer in Software für intelligente Einsätze. Inzwischen vier Jahrzehnte lang war das Unternehmen stets ein Wegbereiter und Pionier und setzte Milliarden von Geräten und Systemen unter höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb. Fachkenntnisse und Software von Wind River beschleunigen den digitalen Wandel über Branchengrenzen hinweg, unter anderem in den Sektoren der Automobile, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Ein globaler, professioneller Service und Support der Weltklasse unterstützt das umfassende Angebot des Unternehmens – und das Partner-Ökosystem ist breit angelegt. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie Wind River unter www.windriver.com.

