Parse Biosciences faz parceria com distribuidora japonesa, SCRUM Inc.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, líder em oferecer soluções de sequenciamento de células únicas acessíveis e escaláveis, anunciou hoje um contrato com a SCRUM Inc., com sede em Tóquio, a fim de expandir sua presença na comunidade de pesquisa do Japão. Esta cooperação irá proporcionar aos pesquisadores do âmbito acadêmico e da indústria acesso total às soluções inovadoras de sequenciamento de células únicas da Parse.

“Pesquisadores de biotecnologia, farmacêutica e acadêmicos em toda a Ásia estão adotando com rapidez as soluções de sequenciamento de células únicas Evercode da Parse devido à sua escalabilidade e simplicidade", disse Alex Rosenberg, PhD, Diretor Executivo e Cofundador da Parse Biosciences. "Ao fazer parceria com a SCRUM, estamos garantindo que os pesquisadores no Japão possam aproveitar facilmente a avançada tecnologia de sequenciamento de células únicas da Parse para acelerar suas descobertas."

Mediante este contrato, a SCRUM irá distribuir o abrangente portfólio de soluções de células únicas da Parse em todo o Japão, incluindo:

Evercode™ Cell e Nuclei Fixation

Evercode™ Whole Transcriptome

Evercode™ TCR

Evercode™ BCR

CRISPR Detect

Gene Select

Trailmaker™ para análise simplificada de dados de células únicas

Esta parceria tem por base a expansão contínua da Parse em importantes mercados internacionais, incluindo Coreia do Sul, Singapura e Índia, junto com um forte crescimento na América do Norte, Europa, Austrália, Israel e Nova Zelândia.

"O Japão está na vanguarda da pesquisa de células únicas, com diversos pesquisadores realizando contribuições influentes para o campo", disse Kenji Nishimoto, Presidente da SCRUM. "Nossa parceria com a Parse Biosciences irá oferecer aos pesquisadores japoneses acesso sem precedentes a tecnologias de ponta para sequenciamento de células únicas, que os capacita a obter avanços científicos de grande impacto."

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Fundada com base em uma tecnologia de transformação inventada na Universidade de Washington, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões e tem a confiança de mais de 2.500 laboratórios ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e Trailmaker, uma ferramenta de software para análise de dados.

A sede da Parse Biosciences está no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle (EUA), onde recentemente inaugurou um espaço de 34.000 pés quadrados e um laboratório de última geração.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.