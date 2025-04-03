Parse Biosciences与日本经销商SCRUM Inc.达成合作

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供易于使用且可扩展的单细胞测序解决方案的领先企业Parse Biosciences今日宣布与总部位于东京的SCRUM Inc.达成一项协议，以扩大其在日本研究界的影响力。此次合作将为学术界和工业界的研究人员提供全面使用Parse创新单细胞测序解决方案的机会。

Parse Biosciences首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg博士表示：“亚洲各地的生物技术、制药和学术研究人员正迅速采用Parse的Evercode单细胞测序解决方案，因为其具有可扩展性和简便性。通过与SCRUM合作，我们将确保日本的研究人员能够轻松利用Parse先进的单细胞测序技术，以加快他们的研究发现。”

根据这项协议，SCRUM将在日本各地分销Parse全面的单细胞解决方案组合，包括：

Evercode™ Cell和Nuclei Fixation

Evercode™ Whole Transcriptome

Evercode™ TCR

Evercode™ BCR

CRISPR Detect

Gene Select

用于简化单细胞数据分析的Trailmaker™

此次合作是在Parse持续拓展韩国、新加坡和印度等关键国际市场的基础上开展的，与此同时，该公司在北美、欧洲、澳大利亚、以色列和新西兰也实现了强劲增长。

SCRUM总裁Kenji Nishimoto表示：“日本在单细胞研究领域处于前沿地位，许多研究人员为该领域做出了具有影响力的贡献。我们与Parse Biosciences的合作将为日本的研究人员提供前所未有的机会来接触到最前沿的单细胞测序技术，使他们能够实现具有重大影响力的科学突破。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以提速人类健康和科学研究为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

Parse是基于华盛顿大学研发的一项颠覆性技术成立的，迄今为止已筹集资金超过1亿美元，并受到全球2500多个实验室的信赖。其日益丰富的产品组合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用于数据分析的软件工具Trailmaker。

Parse Biosciences总部位于华盛顿州西雅图充满活力的South Lake Union区，最近那里已扩建成为一个占地34,000平方英尺的新总部和先进的实验室。

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