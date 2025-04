Porter Airlines accroît ses activités d’entretien d’aéronefs avec le hangar d’Halifax

HALIFAX, Nova Scotia--(BUSINESS WIRE)--Porter Airlines a décidé d’accroître ses activités d’entretien en louant un hangar de 1 858 mètres carrés (20 000 pieds carrés) à l’aéroport international Stanfield d’Halifax (YHZ). Cet investissement augmente la présence croissante de Porter à Halifax et renforce l’engagement de la compagnie aérienne envers la fiabilité et l’efficacité opérationnelles à mesure qu’elle prend de l’expansion en Amérique du Nord.

L’installation fournira une capacité d’entretien dédiée aux parcs aériens composés d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 de Porter, ce qui permettra d’améliorer les normes de service et la fiabilité pour les passagers. La nouvelle installation créera des possibilités d’emploi pour la communauté aéronautique locale, y compris les techniciennes et techniciens d’entretien d’aéronefs et les manutentionnaires.

« À Porter, nous investissons de manière stratégique pour soutenir notre croissance continue et offrir le meilleur service à notre clientèle », a déclaré Kent Woodside, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Porter Airlines. « Halifax est un élément important de notre réseau, et ce hangar offre un emplacement dédié à l’entretien de notre parc aérien, tout en créant des emplois enrichissants au sein de la communauté. »

L’installation d’Halifax viendra en complément des activités d’entretien existantes de Porter dans plusieurs emplacements, ce qui renforcera la capacité de l’ensemble de son réseau pour soutenir l’expansion du parc aérien et la fiabilité du service.

Porter jouit d’une présence forte et croissante à l’aéroport international Stanfield d’Halifax, un aéroport-pivot important du réseau. La compagnie aérienne offre 30 vols quotidiens sur 7 itinéraires reliant Halifax à des destinations clés partout en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur la présence de Porter à Halifax, consultez la page : flyporter.com/fr-ca/book-flights/where-we-fly

