Frontgrade Gaisler en wolfSSL werken samen om de cyberbeveiliging in ruimtetoepassingen te verbeteren

Frontgrade Gaisler, een vooraanstaande leverancier van stralingbestendige microprocessoren voor ruimtemissies, en wolfSSL, een gerenommeerde leverancier van ingebedde beveiligingsoplossingen, kondigen met genoegen een nieuwe samenwerking aan die inspeelt op de groeiende behoefte aan robuuste cyberbeveiligingsfuncties in ruimtetoepassingen. Deze gezamenlijke inspanning zal de stralingbestendige elektronica van Frontgrade Gaisler combineren met de beveiligingssoftwarebibliotheken van wolfSSL.

Met het hoogste Technology Readiness Level van 9 (TRL-9) is de GR740 quad-core microprocessor van Frontgrade Gaisler betrouwbaar voor meerdere ruimtemissieprofielen. Met de integratie van wolfCrypt, de robuuste cryptografiebibliotheek van wolfSSL, wordt het software-ecosysteem van de microprocessor verder verbeterd.

