Leonardo choisit Wind River VxWorks pour fournir des avancées définies par logiciel pour le système de sécurité aérospatiale et de défense

Wind River® , un chef de file mondial de la fourniture de logiciels pour la périphérie intelligente, annonce aujourd'hui que Leonardo, l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, a sélectionné le système d'exploitation en temps réel (RTOS) VxWorks pour fournir des avancées définies par logiciel pour son système de radiofréquence (RF) de sécurité de pointe sur les architectures de processeurs multicœurs.

Pour relever le défi de l'utilisation de différentes architectures de processeurs multicœurs pour des fonctions système individuelles au sein du système Leonardo RF, la société utilise VxWorks pour fournir un environnement d'exécution d'application commun à toutes les architectures de processeurs. Leonardo développe des applications pour fonctionner sur VxWorks et subira la certification DO-178C DAL C.

« Alors que les processeurs multicœurs stimulent un monde de plus en plus défini par logiciel, de nouvelles opportunités apparaissent pour faire progresser les systèmes aérospatiaux et de défense », déclare Jay Bellissimo, président de Wind River. « VxWorks offre des performances déterministes inégalées, établissant la norme pour un environnement d’exploitation évolutif, sûr, sécurisé et fiable pour l’informatique critique. Avec Leonardo, nous pouvons aider les entreprises à évoluer dans un écosystème technologique en mutation, en prolongeant les performances et la durée de vie de leurs systèmes tout en réduisant les risques liés aux programmes et à la certification. »

VxWorks fournit un support flexible monocœur et multicœur sur différentes architectures, permettant aux systèmes individuels d'être configurés en fonction des exigences de performance des applications et des exigences de certification de sécurité. Éprouvée dans les applications de sécurité les plus exigeantes, la technologie Wind River permet aux organisations de répondre plus facilement et à moindre coût aux exigences strictes de certification de sécurité des normes EN 50128, IEC 61508, ISO 26262 et DO-178C / ED-12C.

Premier et seul RTOS commercial à prendre en charge les conteneurs conformes à l’Open Container Initiative (OCI), la mise en œuvre des conteneurs VxWorks OCI utilise une empreinte minimale combinée à VxWorks Real-Time Processes (RTP). Cela permet le développement d'applications conteneurisées sur VxWorks et peut permettre à Leonardo de déployer rapidement de nouvelles capacités définies par logiciel.

Leonardo est l'une des plus grandes entreprises de l'aérospatiale et de la défense en Europe, investissant dans l'innovation au sein de l'industrie, du monde universitaire et du gouvernement dans des domaines capacitaires tels que les données et l'intelligence artificielle, la détection et la protection, la guerre électronique, l'aviation future, les systèmes sans équipage et l'espace.

Fort d'une technologie éprouvée dans plus de 750 programmes de sécurité dans plus de 120 avions civils et militaires, Wind River est à l'avant-garde de la transition vers des systèmes définis par logiciel dans l'aérospatiale et la défense. Pour en savoir plus sur les travaux de Wind River dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense, visitez www.windriver.com/solutions/aerospace-and-defense. La société présentera son innovation lors de l'Aerospace Tech Week, les 2 et 3 avril, au stand K5.

À propos de Wind River

