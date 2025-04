Parse Biosciences werkt samen met Japanse distributeur SCRUM Inc.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, de toonaangevende leverancier van toegankelijke en schaalbare single-cell sequencing-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten met het in Tokio gevestigde SCRUM Inc. Hiermee wil het haar aanwezigheid in de Japanse onderzoeksgemeenschap uitbreiden. Door deze samenwerking krijgen onderzoekers in de academische wereld en de industrie volledige toegang tot de innovatieve single cell sequencing-oplossingen van Parse.

“Biotech-, farmaceutische en academische onderzoekers in heel Azië stappen snel over op de Evercode single cell sequencing-oplossingen van Parse omdat ze schaalbaar en eenvoudig zijn,” zegt Alex Rosenberg, PhD, CEO en medeoprichter van Parse Biosciences. “Door samen te werken met SCRUM zorgen we ervoor dat onderzoekers in Japan gemakkelijk gebruik kunnen maken van de geavanceerde single cell sequencing-technologie van Parse om hun ontdekkingen te versnellen.”

