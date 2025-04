AGC Biologics crea una "Divisione per le tecnologie cellulari e genetiche" specializzata, per ampliare la serie di nove prodotti finora autorizzati per il commercio

MILANO e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics, organizzazione CDMO esperta, ha annunciato oggi la formazione di una nuova divisione per tecnologie cellulari e genetiche, sviluppata per concentrare e arricchire le esistenti capacità di AGC Biologics e promuovere ulteriormente le prestazioni dell'azienda in quanto CDMO per le terapie avanzate più affidabile, esperta e accessibile a livello mondiale.

AGC Biologics sta investendo e crescendo in un settore con notevoli capacità, ma limiti in termini di mezzi scientifici e operatori tecnicamente qualificati. Mentre altre CDMO in ambito cellulare e genetico stanno chiudendo strutture e riducendo la forza lavoro, la nuova divisione per tecnologie cellulari e genetiche di AGC Biologics offre assistenza e capacità scientifiche senza precedenti, con il supporto di una solida rete di sviluppo e produzione globali in tre aree (Milano, Italia; Longmont, CO, USA; Yokohama, Giappone). Le piattaforme proprietarie di terapia cellulare e vettori virali di AGC Biologics, tra cui ProntoLVV™ e BravoAAV™, offrono agli sviluppatori la capacità di aumentare la velocità per raggiungere le fasi GMP, con un notevole controllo dei costi.

Il centro di eccellenza cellulare e genetica di Milano di AGC Biologics sarà la sede centrale di questa nuova divisione. Il sito offre 30 anni di esperienza nell'ambito della terapia cellulare e genetica, con nove autorizzazioni commerciali e centinaia di lotti GMP prodotti con successo, e i suoi team di esperti sono noti per la collaborazione offerta e per il lavoro a stretto contatto con i clienti per raggiungere risultati clinici, di fase avanzata e commerciali coronati dal successo. Noto come uno dei più affermati siti di produzione CDMO al mondo, detiene autorizzazioni per la produzione commerciale dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per i vettori virali e le terapie cellulari. Negli ultimi 12 mesi, il centro di eccellenza cellulare e genetico ha registrato un notevole slancio, ottenendo due autorizzazioni per l'immissione sul mercato da parte della FDA (Lenmeldy™ e Aucatzyl®) e una crescita commerciale organica di oltre il 20% in un settore con tendenza al ribasso. Quest'anno è iniziato in modo molto proficuo per il sito, con nuovi accordi per servizi commerciali di vettori lentivirali, servizi per vettori virali adeno-associati, accordi per terapie cellulari autologhe/allogeniche e un progetto sugli esosomi, ribadendo la sua posizione di leader in questo ambito.

La struttura che occupa 13.000 m2 offre servizi end-to-end completi, tra cui team di ricerca e sviluppo (R&S) e concentrati sull'innovazione, che sostengono lo sviluppo iniziale e le fasi cliniche precoci, suite di vettori virali ampliate su larga scala di entità che raggiungono i 2.000 L, nuove suite per terapie cellulari e un programma dedicato al controllo di qualità, che esegue tutti i test necessari internamente. Queste caratteristiche esclusive consentono al sito di poter garantire ai clienti un percorso sicuro dall'IND alla commercializzazione. La struttura di Milano ha guidato cinque vettori virali e quattro prodotti per terapie cellulari dalle prime fasi cliniche fino all'immissione in commercio, dimostrando una forte capacità di individuare importanti partnership di produzione in fase avanzata e commerciale.

La nuova divisione di tecnologie cellulari e genetiche dispone di capacità globali ampliate, tra cui lo stabilimento a Longmont di AGC Biologics e il nuovo stabilimento di Yokohama, che inizierà le operazioni di terapia cellulare nel luglio 2025.

L'obiettivo della nuova divisione è di "riunire speranza e vita" con gli sviluppatori del settore globale di terapie cellulari e genetiche e di promuovere il progresso di questi promettenti trattamenti. La divisione per le tecnologie cellulari e genetiche offre supporto alle iniziative di R&S, risolve le complessità delle fasi cliniche, sviluppa processi di produzione scalabili e risponde alle esigenze specifiche degli sviluppatori in base alle regioni geografiche in cui operano.

Luca Alberici è stato nominato Vicepresidente esecutivo della divisione per le tecnologie cellulari e genetiche. Riporterà direttamente ad Alberto Santagostino, Presidente e Amministratore delegato, ed entrerà a far parte del team dirigenziale dell'azienda. Alberici supervisionerà la strategia globale, le operazioni e lo sviluppo commerciale di questa nuova divisione e manterrà il suo attuale ruolo di Direttore generale del Centro di eccellenza cellulare e genetica di Milano.

"Luca è un veterano di questo settore, con successi dimostrati nel lancio di prodotti CGT sul mercato, e vanta una vasta esperienza di leadership presso la nostra sede principale di Milano", ha dichiarato Alberto Santagostino. "Con 20 anni di esperienza nel settore, le sue competenze saranno preziose per espandere le nostre capacità e la nostra pipeline di clienti in quest'area terapeutica fondamentale. Sono inoltre impressionato dai rapporti decennali che è riuscito a costruire con i nostri clienti, che sottolineano perfettamente lo spirito 'amichevole' con cui conduciamo la nostra attività. Sono certo che guiderà le risorse a lui affidate per ottenere risultati eccezionali per i nostri clienti".

"AGC Biologics ha investito importanti risorse per rendere sostenibile dal punto di vista economico la produzione di terapie cellulari e genetiche per il mercato. Con le nuove portate che abbiamo raggiunto, ci concentriamo sul rendere più convenienti i trattamenti salvavita e puntiamo a offrire vettori lentivirali per applicazioni commerciali a un costo inferiore ai 1.000 USD per paziente. Grazie all'automazione nella produzione di terapie cellulari, ai test di controllo qualità completi realizzati internamente e e all'ampia presenza di strutture in ogni regione del mondo, crediamo di poter essere il partner di riferimento per la maggior parte dei clienti di terapie cellulari in fase avanzata, dalle CAR-T ai vettori virali, fino alle nuove modalità innovative come gli esosomi", ha dichiarato Luca Alberici.

"Sono onorato di ricoprire questo nuovo ruolo e di guidare le attività di AGC Biologics nel campo della terapia cellulare e genetica. Questa divisione dedicata ci permetterà di servire meglio i nostri clienti e di sostenere lo sviluppo di terapie innovative che portano speranza ai pazienti di tutto il mondo. Sono impaziente di poter collaborare con i nostri talentuosi team e di iniziare a scrivere questo nuovo ed entusiasmante capitolo", ha dichiarato Alberici.

Per ottenere ulteriori informazioni su AGC Biologics e i suoi servizi CDMO globali, visitare il sito www.agcbio.com.

Informazioni su AGC Biologics

AGC Biologics è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) biofarmaceutica leader a livello mondiale, fortemente impegnata a fornire i più alti standard di servizio, lavorando fianco a fianco con i nostri clienti e partner, per fornire servizi accessibili ed esperti. Forniamo sviluppo e produzione del massimo livello di proteine terapeutiche provenienti da mammiferi e microbi, DNA plasmidico (pDNA), RNA messaggero (mRNA), vettori virali e cellule geneticamente modificate. La nostra rete globale copre gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia, con sedi a Seattle (Washington, USA), Boulder e Longmont (Colorado, USA), Copenaghen, (Danimarca), Heidelberg (Germania), Milano, (Italia), Chiba e Yokohama (Giappone). Attualmente impieghiamo più di 2.800 membri del team in tutto il mondo. AGC Biologics fa parte della divisione Life Science di AGC Inc. La divisione Life Science gestisce più di 10 stabilimenti che si occupano di biofarmaci, terapie avanzate, ingredienti farmaceutici attivi a piccole molecole e prodotti agrochimici. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.agcbio.com.

