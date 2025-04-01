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Credo发布Lark系列——为低功耗800G光学DSP树立新标杆

满足下一代AI驱动的应用、云计算和超大规模网络的需求

Credo发布Lark系列——为低功耗800G光学DSP树立新标杆 满足下一代AI驱动的应用、云计算和超大规模网络的需求

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Credo Technology Group Holding Ltd（纳斯达克股票代码：CRDO）是一家提供安全、高速连接解决方案的创新型企业， 其解决方案可提供更高的可靠性和能效。今日Credo荣幸地宣布：推出其超低功耗的Lark系列光DSP产品。

Lark系列包含两款创新光DSP产品。Lark 800是一款高性能、高可靠性、低功耗的DSP，专为新一代完全重定时(full retimed) 800G光模块设计，适用于全球最大、密度最高的AI数据中心中严苛的功耗与散热环境。Lark 850专为800G 线性接收光模块（LRO）应用而设计，实现模块功耗低于10瓦。

核心亮点：

  • 高性能： 专为800G光模块打造，Lark采用Credo第五代DSP架构，可有效应对最严苛的光信号失真问题。
  • 高可靠性：专为在严苛环境中实现稳健性能而设计，Lark 800还创新性地集成了链路监测功能，用于监测以太网链路的连接状态。
  • 低功耗：专注于最大限度降低能耗，Lark系列具备可编程的节能模式，为800G能效树立了新的标杆。
  • 可扩展性：轻松适配各种单模或多模光模块应用。
  • 灵活性：支持完全重定时（full retimed）光模块和LRO架构，Lark系列使客户能够选择最适合其需求的架构。

Credo光产品营销副总裁Chris Collins表示：“Lark系列光学DSPs为光互连能效设立了新标准。通过将高可靠性与低功耗相结合，我们打造了满足下一代AI驱动的应用、云计算和超大规模网络不断发展的需求的解决方案。此次发布也彰显了我们推动创新、向客户交付尖端技术的承诺。”

Cignal AI首席分析师Scott Wilkinson博士指出：“随着AI推动数据中心规模达到空前水平，功耗问题日益关键。光互连每消耗一瓦特电力，就意味着GPU少用一瓦特。2024年已部署超900万只800GbE模块，预计2025年将超1400万只。1 Credo的Lark DSP可以降低数据中心内部互连的光模块的功耗，在解决数据中心能源问题中发挥了关键作用。”

立讯精密光电解决方案总经理Mike Gao表示：“Credo新款Lark DSP的推出，为我们带来了低功耗、高可靠性的优势，也使我们可以灵活地拓展自身的产品组合，因为Lark DSP既可用于完全重定时光模块也可用于LRO光模块。Lark DSP巩固了我们在满足AI/ML网络需求领域的领先地位。”

如需了解Credo本次发布的产品详情，请访问产品页面

产品上市信息

Lark系列DSP现已开放订购。更多信息请访问www.credosemi.com或联系您所在地区的Credo销售代表。

Credo的使命是推动高速连接解决方案的发展，为下一代人工智能驱动的应用、云计算和超大规模网络提供具有优异性能、高可靠性、高能效、高安全性的解决方案。Credo的解决方案精准优化以适配光/电应用场景，支持高达1.6Tb/s的端口速度。Credo的核心技术是其特有的SerDes IP。公司拥有包括系统级产品在内的多样化产品组合，例如有源电缆（AEC）、多系列芯片产品（包括Retimer、光DSP、SerDes Chiplet）以及SerDes IP授权。

如需了解更多信息，请访问https://www.credosemi.com 或关注 Credo LinkedIn.

Credo 和 Credo 商标是 Credo Technology Group Ltd 在美国和其他司法管辖区的注册商标。本文提及的所有其他商标均归其各自所有者所有。

 

 

1 Cignal AI 2024年第三季度光组件报告

 

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