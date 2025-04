Lone Star Funds kondigt verkoop aan van Japans huuraccommodatieportfolio Tokyo β

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds ('Lone Star') heeft vandaag aangekondigd dat een filiaal van Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. de verkoop van Tokyo β ('Tokyo Beta'), een van de grootste huuraccommodatie-activa in Tokyo, succesvol heeft afgerond.

Tokyo Beta werd opgericht door Lone Star na de succesvolle aankoop van meer dan duizend niet-renderende leningen in Japan tussen begin 2020 en eind 2022. Na de overname herstructureerde Lone Star het beheer van bijna 1.200 gedeelde woningen van in totaal meer dan 200 verschillende individuele vastgoedbeheerders, om de activiteiten te stroomlijnen op een enkel gecoördineerd platform van betaalbare huureenheden die zijn ontworpen voor en worden gebruikt door jonge professionals en studenten.

Tegenwoordig bedraagt het totale aantal verhuurbare kamers in het omgedoopte Tokyo Beta-portfolio meer dan 16.000, wat een van de grootste huuraccommodatie-activa in Tokio vormt. Nieuwe diensten die onlangs zijn geïntroduceerd, zijn onder meer een verhuurapp voor smartphones, vereenvoudigd in- en uitchecken, energiebesparende voorzieningen en elektrische scooters die geschikt zijn voor forenzen, allemaal om het nog aantrekkelijker te maken voor een nieuwe generatie jonge huurders in de regio.

"De aankondiging van vandaag is het hoogtepunt van jarenlang werk om dit portfolio succesvol te herstructureren en nieuw leven in te blazen, waardoor het een van de meest aantrekkelijke huurgemeenschappen in Tokio is geworden", aldus Jérôme Foulon, wereldwijd hoofd Commercial Real Estate voor Lone Star.

"Dit portfolio benadrukt de bereidheid en het vermogen van Lone Star om sterke en veelbelovende bedrijven te ontwikkelen die niet alleen onze investeerders, maar ook Japanse consumenten bedienen met verbeterde producten en diensten," voegde Mitsuo Matsunaga, hoofd van Lone Star in Japan, toe.

Het investeringsplatform van Lone Star in Japan investeert al meer dan 28 jaar actief in het land. In die periode heeft Lone Star $ 9,6 miljard aan eigen middelen toegezegd aan activa in de regio via bijna 90 investeringen, waardoor het een van de meest actieve investeerders in de regio is.

Over Lone Star

Lone Star is een toonaangevend private equity-bedrijf dat fondsen adviseert die wereldwijd investeren in bedrijfskapitaal, krediet, vastgoed en andere financiële activa. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 25 private equity-fondsen georganiseerd met totale kapitaalverplichtingen van in totaal ongeveer $ 95 miljard. Het bedrijf organiseert zijn fondsen in drie series: de Opportunity Fund-serie; de Commercial Real Estate Fund-serie; en de U.S. Residential Mortgage Fund-serie. Lone Star investeert namens zijn commanditaire vennoten, waaronder institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en staatsinvesteringsfondsen, evenals stichtingen die medisch onderzoek, hoger onderwijs en andere filantropische doelen ondersteunen. Ga voor meer informatie over Lone Star Funds naar www.lonestarfunds.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.