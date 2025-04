Lone Star Funds annuncia la vendita del portafoglio giapponese di proprietà immobiliari da affittare Tokyo β

DALLAS, NEW YORK, LONDRA e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. ha completato con successo la vendita di Tokyo β (“Tokyo Beta”), uno dei più grandi portafogli di immobili da affittare a Tokyo.

Tokyo Beta è stata creata da Lone Star dopo il successo dell'acquisto di oltre mille crediti deteriorati in Giappone tra l'inizio del 2020 e la fine del 2022. Dopo l'acquisizione, Lone Star ha ristrutturato la gestione di quasi 1.200 case condivise da un totale di oltre 200 diversi amministratori immobiliari individuali, per semplificare le operazioni su un'unica piattaforma coordinata di unità da affittare a prezzi accessibili progettate per e utilizzate da giovani professionisti e studenti.

Attualmente, il totale delle stanze affittabili nel portafoglio rinnovato di Tokyo Beta supera le 16.000 unità, e costituisce uno dei portafogli di immobili da affittare più grandi di Tokyo. Tra i nuovi servizi recentemente introdotti: un'app per lo smartphone per trovare proprietà da affittare, attività semplificate di check-in e check-out, utenze e allestimenti a basso consumo energetico, e monopattini elettrici facili da usare per i pendolari, tutti vantaggi per attrarre maggiormente una nuova generazione di giovani affittuari nella regione.

“L'annuncio di oggi rappresenta il culmine di diversi anni di lavoro per ristrutturare e rivitalizzare con successo questo portafoglio, rendendolo uno dei quartieri di alloggi in affitto più attraente di Tokyo”, ha dichiarato Jérôme Foulon, Responsabile globale degli immobili commerciali per Lone Star.

“Questo portafoglio evidenzia la volontà e la capacità di Lone Star di sviluppare aziende solide e promettenti che servono non solo i nostri investitori ma anche i consumatori giapponesi con prodotti e servizi migliorati”, ha aggiunto Mitsuo Matsunaga, direttore di Lone Star in Giappone.

La piattaforma di investimenti di Lone Star in Giappone investe attivamente nel Paese da oltre 28 anni. In questo periodo, Lone Star ha impegnato 9,6 miliardi di dollari in capitale azionario in attività nella regione tramite quasi 90 investimenti, rendendolo uno degli investitori più attivi nella regione.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società leader nel settore del private equity che offre consulenza a fondi che investono a livello globale in azioni societarie, crediti, immobili e altre attività finanziarie. Dalla costituzione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale complessivi per circa 95 miliardi di dollari. L'azienda organizza i suoi fondi in tre serie: la serie Opportunity Fund, la serie Commercial Real Estate Fund e la serie U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investe per conto dei suoi soci accomandanti, tra cui investitori istituzionali come fondi pensione e fondi sovrani, nonché fondazioni e dotazioni che sostengono la ricerca medica, l'istruzione superiore e altre cause filantropiche. Per maggiori informazioni sui fondi Lone Star, visitate il sito www.lonestarfunds.com.

