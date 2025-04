Kinaxis kooperiert mit Databricks, um die KI-gestützte Orchestrierung der Lieferkette zu beschleunigen

NEW YORK und OTTAWA, Ontario--( BUSINESS WIRE )--Infor, Anbieter von Cloud-Komplettlösungen für die Industrie, und Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führender Lösungsanbieter für die durchgängige Supply-Chain-Orchestrierung, verkündeten heute eine neue Partnerschaft, die eine bessere Abstimmung von Supply-Chain-Plänen und Geschäftszielen und -strategien für mittelständische Unternehmen im Bereich der diskreten Fertigung bewirken soll. Im Rahmen der Partnerschaft wird Kinaxis Planning One for...