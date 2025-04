Capcom continua la collaborazione di marketing con la Japan Volleyball Association!

OSAKA, Giappone--( BUSINESS WIRE )--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che le vendite in tutto il mondo di Monster Hunter Wilds, uscito il 28 febbraio 2025, hanno superato i 10 milioni di unità Monster Hunter Wilds è l’ultimo episodio della serie Monster Hunter e si svolge in un modo in continua evoluzione, che si trova in un periodo caratterizzato da ambienti selvaggi, pullulati da branchi di mostri pronti ad attaccare e in quello successivo si trasforma in un ricco ambiente natura...