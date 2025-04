Frontgrade Gaisler bringt neue GRAIN-Produktlinie auf den Markt und erhält SNSA-Auftrag zur Vermarktung der ersten energieeffizienten neuromorphen KI für Weltraumanwendungen

GÖTEBORG, Schweden--(BUSINESS WIRE)--Die Schwedische Nationale Raumfahrtbehörde (SNSA) hat Frontgrade Gaisler, einem führenden Anbieter strahlungsresistenter Mikroprozessoren für Weltraummissionen, einen Auftrag zur Vermarktung des ersten neuromorphen System-on-Chip-Geräts (SoC) für Weltraumanwendungen erteilt. Das Gerät, das sich bereits in der Entwicklung bei Frontgrade Gaisler befindet, ist Teil der neuen GRAIN-Produktlinie (Gaisler Research Artificial Intelligence NOEL-V) des Unternehmens.

Das erste GRAIN-Gerät, das Frontgrade Gaisler vorstellen wird – der Gr801 SoC – integriert die neuromorphe Akida™-Technologie von BrainChip, dem weltweit ersten kommerziellen Hersteller von ultraleistungsarmer, volldigitaler, ereignisbasierter, neuromorpher KI. Der GR801 kombiniert den NOEL-V RISC-V-Prozessor von Gaisler und den neuromorphen KI-Prozessor Akida in einem einzigen integrierten Schaltkreis, um energieeffiziente KI-Anwendungen in der Weltraumumgebung zu ermöglichen. Das Königliche Institut für Technologie (KTH) in Schweden trägt zu dieser Entwicklung bei, indem es eine Demonstrationsanwendung entwirft, die einen neuromorphen Sensor verwendet, der direkt mit dem neuen GR801-Gerät von Gaisler verbunden ist.

Frontgrade Gaisler entwickelt die gesamte GRAIN-Produktlinie, um fortschrittlichere und autonomere Weltraummissionen zu ermöglichen und die Fähigkeiten der Raumfahrtindustrie im Bereich energieeffiziente KI zu verbessern. Der GR801 SoC wird sowohl kommerzielle als auch institutionelle Weltraummissionen unterstützen, neue Anwendungen ermöglichen und strenge Energie- und Gewichtsbeschränkungen erfüllen.

„Unsere neueste Innovation eröffnet neue Wege und ergänzt unser bestehendes Sortiment an bewährten und zuverlässigen Verarbeitungsprodukten“, sagte Sandi Habinc, Geschäftsführer bei Frontgrade Gaisler. „GRAIN ist ein spannendes neues Projekt für Gaisler, da wir gut positioniert sind, um neue Möglichkeiten für die Echtzeit-Datenverarbeitung, autonome Navigation, Erdbeobachtung sowie Objekterkennung und -verfolgung zu schaffen.“

„Unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit Frontgrade Gaisler bei der Integration von Akida IP in Weltraum-SoCs zeigt, wie wichtig es ist, über umweltgerechte Lösungen zu verfügen, die sich bereits unter extremsten Bedingungen bewährt haben“, sagte Sean Hehir, CEO von BrainChip. „Wir haben hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass unsere neuromorphe Technologie die Anforderungen von GRAIN und anderen weltraumgestützten Geräten an niedrigen Energieverbrauch, geringe Latenz und hohe Leistung erfüllen kann, um KI an der Edge - und darüber hinaus - bereitzustellen.“

Frontgrade Gaisler kündigte seine neue GRAIN-Produktlinie auf dem zweiten RISC-V in Space Workshop 2025 in Göteborg, Schweden, an. Die Veranstaltung konzentriert sich darauf, wie die RISC-V-Technologie in Weltraumsystemen eingesetzt wird, von Satelliten bis hin zu Missionen im tiefen Weltraum. Weitere Informationen zur GRAIN-Produktlinie finden Sie unter gaisler.com/grain

Über Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, ein Unternehmen von Frontgrade, ist ein führender Anbieter von strahlungsfesten Mikroprozessoren und IP-Kernen für kritische Anwendungen, insbesondere in der Raumfahrtindustrie. Die Prozessoren des Unternehmens sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz und Strahlungstoleranz ideal für Weltraummissionen oder andere Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Hochwertige Gaisler-Mikroprozessoren sind im gesamten Sonnensystem zu finden, von Merkur bis Neptun.

Über Frontgrade Technologies

Frontgrade Technologies ist ein führender Anbieter von hochzuverlässigen, strahlungssicheren Lösungen für Verteidigungs-, Geheimdienst-, kommerzielle und zivile Anwendungen. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Raumfahrt bietet Frontgrade eine ergänzende und integrierte Suite von missionsangepasster Elektronik, einschließlich strahlungsfester und strahlungstoleranter Komponenten, Subsystemen für die Missionsverarbeitung, Verstärkern, kundenspezifischen ASICs, Bewegungssteuerungssystemen, Wellenleitern, Antennen und Energieverwaltungslösungen.

Über die Schwedische Nationale Raumfahrtbehörde

Die Schwedische Nationale Raumfahrtbehörde (SNSA) ist eine dem Bildungsministerium unterstellte Verwaltungsbehörde, die für staatlich finanzierte nationale und internationale Raumfahrtaktivitäten in Schweden im Bereich Forschung und Entwicklung zuständig ist.

Über das KTH Königliche Institut für Technologie

Das KTH-Team für Neurocomputing-Systeme (NCS) unter der Leitung von Prof. Jörg Conradt steuert Fachwissen über neuromorphe Sensor- und Rechenalgorithmen zur Entwicklung eines Demonstrationssystems bei. Die Grundlagenforschung im Bereich neuromorpher Datenverarbeitung im NCS-Labor untersucht Theorien, Modelle und angewandte Implementierungen der verteilten neuronalen Informationsverarbeitung, um (a) die wichtigsten Prinzipien zu entdecken, nach denen große Netzwerke von Neuronen arbeiten, und (b) diese in technischen Systemen zu implementieren, um ihre Leistung in der realen Welt zu verbessern.

Über BrainChip Holdings Ltd (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY) BrainChip ist der weltweit führende Anbieter von Edge-KI-On-Chip-Verarbeitung und -Lernen. Der erste vollständig digitale, ereignisbasierte KI-Prozessor des Unternehmens, Akida™, nutzt neuromorphe Prinzipien, um das menschliche Gehirn nachzuahmen, und analysiert nur wesentliche Sensoreingaben zum Zeitpunkt der Erfassung, wobei Daten mit beispielloser Effizienz, Präzision und Energieeffizienz verarbeitet werden. Akida ermöglicht auf einzigartige Weise Edge-Learning lokal auf dem Chip, unabhängig von der Cloud, wodurch die Latenzzeit drastisch reduziert und gleichzeitig der Datenschutz und die Datensicherheit verbessert werden. Die Akida Neural Processor IP, die in SoCs auf jeder Prozesstechnologie integriert werden kann, hat sich bei den heutigen Arbeitslasten und Netzwerken als äußerst vorteilhaft erwiesen und bietet Entwicklern eine Plattform, auf der sie ihre Modelle mithilfe von Standard-KI-Workflows wie Tensorflow/Keras erstellen, optimieren und ausführen können. Indem BrainChip die universelle Einsatzfähigkeit effektiver Edge-Computing-Technologie in realen Anwendungen wie vernetzten Autos, Unterhaltungselektronik und industriellem IoT ermöglicht, beweist das Unternehmen, dass On-Chip-KI in der Nähe des Sensors die Zukunft ist – für die Produkte seiner Kunden ebenso wie für den Planeten. BrainChip wurde 2004 in Australien gegründet und ist ein an der Australian Stock Exchange (ASX) notiertes börsennotiertes Unternehmen. Erkunden Sie die Vorteile des neuromorphen Computing unter www.brainchip.com.

