Copeland investeert in BlueHeart Energy om verwarmings- en koeltechnologieën van de nieuwe generatie te stimuleren

ST. LOUIS & HEEMSKERK, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Copeland, een internationale leverancier van duurzame klimaatoplossingen, heeft een strategische investering aangekondigd in BlueHeart Energy, een start-up gevestigd in Nederland die een veelbelovende, innovatieve warmtepomptechnologie ontwikkelt. Deze investering getuigt van de aandacht van Copeland voor het bevorderen en mogelijk maken van innovatie die helpt de klimaatverandering tegen te gaan en nettonul-emissies te verwezenlijken.

Om aan de doelstelling van netto-nul koolstofuitstoot tegen 2050 te voldoen, zoals bepaald in het Klimaatakkoord van Parijs, moeten de IEA-projecten (International Energy Agency) voor technologieën voor schone verwarming – zoals warmtepompen – meer dan verdubbelen om tegen 2030 50% van de wereldwijde verkoop te omvatten. Warmtepompen alleen al hebben het potentieel om de wereldwijde CO2-uitstoot (uitstoot van koolstofdioxide) met minstens 500 miljoen ton te verminderen tegen 2030.

De investering van Copeland is een getuigenis van haar inzet om op zoek te gaan naar en te investeren in baanbrekende technologieën die het probleem van de klimaatverandering aanpakken en een antwoord bieden voor de uitdagingen van verwarming en koeling in woningen, commerciële omgevingen, de koudeketen en industriële omgevingen. De nieuwe verwarmingstechnologie van BlueHeart, gebaseerd op thermo-akoestiek, bezit het potentieel om een aanvulling te vormen op huidige compressortechnologieën met een compact design en een geluidsarme werking, bijzonder geschikt voor woningen van kleinere omvang.

“We kondigen met genoegen onze strategische investering in BlueHeart aan. Hun innovatieve warmtepomptechnologie gebaseerd op thermo-akoestiek vormt een aanvulling op onze uitmuntende scrollcompressorportfolio,” aldus Ross B. Shuster, CEO van Copeland. “Deze investering zal BlueHeart steunen om hun nieuwe technologie naar commerciële paraatheid te brengen en verstevigt Copelands engagement om de mondiale energieovergang te bevorderen en wereldwijd efficiënte, duurzame oplossingen voor verwarming aan te bieden.”

“We zijn trots deze belangrijke strategische stap samen met Copeland aan te kondigen. Op die manier kan BlueHeart een grote sprong vooruit maken om het BlueHeart-systeem op de markt te brengen, aangevuld en ondersteund door een toonaangevende internationale partner,” verklaart Michiel Hartman, CEO van BlueHeart Energy. “Deze investering versterkt BlueHearts inzet om op schaal te komen, te industrialiseren en een antwoord te bieden voor de toepassingsbehoeften van klanten via onze technologie, om wereldwijd toekomstgerichte oplossingen voor verwarming en koeling aan te bieden.”

Copeland zal haar decennialange ervaring en technische expertise in deze sector benutten om de productonwikkeling van BlueHeart en haar inspanningen voor marktparaatheid te steunen. Deze steun omvat bijstand tijdens het ontwerp voor productie op schaal, marktinzichten, strategieën voor klantengagement en toegang tot bewezen verkoopkanalen. Deze middelen zijn bedoeld om de ontwikkeling van technologie en commerciële levensvatbaarheid te versnellen.

Deze investering kadert in Copelands ruimere strategie om wereldwijd duurzame en efficiënte oplossingen voor verwarming voor diverse woonomgevingen te leveren en benadrukt de inzet en missie van Copeland om innovatieve oplossingen te bevorderen die bijdragen tot de wereldwijde energieovergang.

De European Innovation Council Fund treedt eveneens als strategische investeerder aan, wat de aanzienlijke waarde en het transformatieve potentieel van de technologie van BlueHeart nogmaals bevestigt.

Over Copeland

Copeland is een wereldleider op gebied van duurzame oplossingen voor verwarming, koeling, de koudeketen en industriële omgevingen. We helpen commerciële, industriële, koeling- en residentiële klanten om hun koolstofuitstoot te verminderen en energie-efficiëntie te verbeteren. We richten ons op vraagstukken zoals de klimaatverandering, de toenemende bevolking, elektriciteitsbehoeften en complexe wereldwijde toeleveringsketens met innovaties die de energieovergang bevorderen, de toepassing van klimaatvriendelijke en natuurlijke koudemiddelen met lage GWP (Global Warming Potential = index voor het aardopwarmingsvermogen) versnellen, en de meest kritieke goederen van de wereld veilig stellen via een efficiënte en duurzame koudeketen. We stellen meer dan 18.000 mensen tewerk, met vestigingen in meer dan 40 landen: een wereldwijde aanwezigheid die het mogelijk maakt om klanten waar ook ter wereld van dienst te zijn en op schaal en snel op uitdagingen in te spelen. Onze sectorleidende merken en gediversifieerde portfolio levert innovatie en technologie die zich in meer dan 200 miljoen installaties over de hele wereld heeft bewezen. Samen creëren we duurzame oplossingen die het leven verbeteren en de planeet vandaag maar ook voor toekomstige generaties beschermen. Meer informatie: copeland.com.

Over BlueHeart

BlueHeart Energy is een deeptech-bedrijf dat een thermo-akoestische engine heeft ontwikkeld en die momenteel onder de naam ‘’BlueHeart’’ op de markt aanbiedt. Het systeem is klimaatvriendelijk, veilig en een toekomstgerichte oplossing met een aantal unieke eigenschappen zoals geluidsarme prestaties, geen koudemiddelen en een ruim en flexibel werkingskader voor verwarming van woonruimtes, airconditioning en andere industriële toepassingen. In onze vestiging in Nederland worden meer dan 45 werknemers tewerkgesteld. Meer informatie: blueheartenergy.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.