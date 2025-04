Copeland investe in BlueHeart Energy per portare avanti le tecnologie di riscaldamento e raffreddamento di nuova generazione

ST. LOUIS e HEEMSKERK, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--Copeland, un fornitore globale di soluzioni climatiche sostenibili, ha annunciato l'investimento in BlueHeart Energy, una startup con sede nei Paesi Bassi che sviluppa una promettente tecnologia innovativa di pompe di calore. Questo investimento dimostra l'impegno di Copeland nel promuovere e rendere possibile l'innovazione che aiuta a combattere il cambiamento climatico e ottenere zero emissioni.

Per ottenere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050, come previsto negli accordi di Parigi, l'Agenzia internazionale per l'energia prevede che le tecnologie per il riscaldamento pulito – come le pompe di calore – dovranno più che raddoppiare per costituire il 50% delle vendite globali entro il 2030. Solo le pompe di calore hanno il potenziale di ridurre le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) di almeno 500 milioni di tonnellate entro il 2030.

L'investimento di Copeland riflette il suo impegno ad esplorare e investire in tecnologie all'avanguardia che affrontano il cambiamento climatico e le sfide del riscaldamento e del raffreddamento nei settori residenziali, commerciali, industriali e della catena del freddo. La nuova tecnologia di riscaldamento su base termoacustica di BlueHeart ha il potenziale di complementare le attuali tecnologie dei compressori con una progettazione compatta e un'operazione silenziosa particolarmente adatta ad abitazioni più piccole.

“Siamo lieti di annunciare il nostro investimento strategico in BlueHeart, la cui innovativa tecnologia termoacustica per le pompe di calore completa il nostro portafoglio di compressori scroll migliori della categoria”, ha dichiarato Ross B. Shuster, CEO di Copeland. “Questo investimento aiuterà BlueHeart a portare la sua nuova tecnologia alla fase commerciale e consolida l'impegno di Copeland a promuovere la transizione energetica globale e a fornire soluzioni termiche efficienti e sostenibili in tutto il mondo”.

“Siamo lieti di annunciare questa importante fase strategica insieme a Copeland. Di conseguenza, BlueHeart può intraprendere un enorme passo avanti per portare il sistema BlueHeart sul mercato, con l'integrazione e il sostegno di un'azienda partner leader globale”, ha aggiunto Michiel Hartman, CEO di Blue Heart Energy. “Questo investimento rafforza l'impegno di BlueHeart nello scalare, industrializzare e affrontare le esigenze delle applicazioni dei clienti attraverso la nostra tecnologia, fornendo soluzioni in ambito di riscaldamento e raffreddamento a prova di futuro in tutto il mondo”.

Grazie a decenni di esperienza nel settore e alle sue competenze tecniche, Copeland supporterà lo sviluppo dei prodotti di BlueHeart e le iniziative di preparazione al mercato. Questo sostegno comprenderà l'assistenza nella progettazione per la produzione su scala, le informazioni sul mercato, le strategie di coinvolgimento dei clienti e l'accesso a canali di vendita consolidati. Queste risorse sono finalizzate ad accelerare lo sviluppo tecnologico e la fattibilità commerciale.

Questo investimento si allinea con la più ampia strategia di Copeland per fornire soluzioni di riscaldamento sostenibili ed efficienti per ambienti abitativi diversificati in tutto il mondo e sottolinea l'impegno e la missione di Copeland nel promuovere soluzioni innovative che contribuiscono alla transizione energetica globale.

Anche il Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione partecipa all'iniziativa come investitore strategico, riaffermando il valore significativo e il potenziale trasformativo della tecnologia di BlueHeart.

Informazioni su Copeland

Copeland è un fornitore leader globale di soluzioni sostenibili di riscaldamento, raffreddamento, industriali e della catena del freddo. Aiutiamo clienti nei settori commerciale, industriale, della refrigerazione e residenziali a ridurre le emissioni di anidride carbonica e migliorare l'efficienza energetica. Affrontiamo questioni come i cambiamenti climatici, l'aumento delle popolazioni, la domanda di energia elettrica e le catene di fornitura globali complesse con innovazioni che portano avanti la transizione energetica, accelerano l'adozione di refrigeranti ecologici a basso GWP (Global Warming Potential, potenziale di riscaldamento globale) e naturali, e salvaguardiamo i beni di importanza più critica nel mondo attraverso una catena del freddo efficiente e sostenibile. Disponiamo di oltre 18.000 dipendenti, con una presenza in oltre 40 Paesi - una presenza globale che consente di servire i clienti ovunque si trovino nel mondo e affrontare le sfide con scala e rapidità. I nostri marchi e il nostro portafoglio diversificato leader nel settore offrono innovazione e tecnologia comprovata in oltre 200 milioni di installazioni in tutto il mondo. Insieme, creiamo soluzioni sostenibili che migliorano le vite e proteggono il pianeta oggi e per le generazioni future. Per maggiori informazioni, visitare copeland.com.

Informazioni su BlueHeart

BlueHeart Energy è un'azienda di deep tech che ha sviluppato e sta attualmente sviluppando un motore termoacustico, chiamato ‘’BlueHeart’’. Il sistema rispetta il clima, è sicuro e a prova di futuro, con alcune funzionalità uniche come bassa rumorosità, nessun refrigerante e una finestra operativa ampia e flessibile per il riscaldamento e la climatizzazione in ambienti residenziali e applicazioni in ambiti industriali. Disponiamo di oltre 45 collaboratori situati nei Paesi Bassi. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo blueheartenergy.com.

