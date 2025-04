Kinaxis se asocia con Databricks para agilizar la coordinación de la cadena de suministro con IA

Kinaxis Maestro™ y la plataforma de inteligencia de datos de Databricks se combinan para generar conocimientos más rápido, datos unificados e IA escalable en todas las cadenas de suministro globales

OTTAWA, Ontario y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en coordinación integral de toda la cadena de suministro y Databricks, una empresa de datos e IA, han anunciado hoy su asociación para establecer un nuevo parámetro en decisiones inteligentes en la cadena de suministro. Al combinar Kinaxis Maestro™, la única plataforma nativa de IA desarrollada específicamente para la coordinación integral de la cadena de suministro, con la escalabilidad y el nivel de gobierno corporativo de la plataforma de inteligencia de datos (Data Intelligence Platform) de Databricks, las empresas ayudan a las organizaciones a unificar sus datos, acelerar la adopción de la IA y reaccionar al cambio con velocidad y confianza. Esta colaboración responde a la demanda creciente de cadenas de suministro más ágiles y con base en los datos. Además, consolida el tejido de datos de la cadena de suministro de Maestro, ayudando a las empresas a reunir información sobre los sistemas centrales como por ejemplo, inventario y compras, con los datos externos, entre ellos, los patrones climáticos y las señales de mercado, todo dentro de un entorno gobernado. El resultado es información más rápida, mayor agilidad de ejecución y cadena de suministro más resiliente y preparada para la innovación. "Hoy en día, las organizaciones de la cadena de suministro global manejan más datos que nunca, pero suelen estar fragmentados en los sistemas y esto dificulta la rapidez y la coherencia a la hora de actuar", explicó Andrew Bell, director de producto de Kinaxis. "Esta asociación fortalece el tejido de datos que impulsa Maestro™ y acelera nuestra agenda de innovación en IA, para poder tomar decisiones más rápidas e inteligentes a escala. Juntos les estamos dando a las empresas la capacidad de coordinar sus cadenas de suministro con la inteligencia y la velocidad que exigen las disrupciones en la actualidad". Creada específicamente para mejorar el rendimiento de la cadena de suministro

Maestro fue desarrollada específicamente para coordinar la cadena de suministro, al integrar la inteligencia específica del sector en cada capa de la plataforma diseñada para facilitar la planificación, la ejecución y la toma de decisiones. Con la plataforma de inteligencia de datos de Databricks como infraestructura de datos subyacente y Delta Sharing como plataforma de intercambio de datos segura y sin complicaciones, las empresas pueden integrar esos datos una sola vez y aprovecharlos en todas las funciones, lo cual reduce los silos, elimina la duplicación y permite una IA predictiva, generativa y autónoma a escala. Maestro ya realiza millones de simulaciones al año para asistir a las empresas en la gestión de la volatilidad. Ahora, con la elasticidad y la escala de Databricks, puede procesar entornos de datos todavía más complejos sin comprometer la confianza. Databricks ofrece controles de datos de nivel empresarial, mientras que Kinaxis garantiza que las decisiones estén respaldadas por una IA explicable, que sigue siendo trazable y auditable. "Los datos de la cadena de suministro se encuentran entre los más complejos y cruciales de la empresa a nivel operativo, pero es fundamental ayudar a las organizaciones a construir inteligencia de datos", aseguró Shiv Trisal, responsable de salida al mercado del departamento de Fabricación, transporte y energía mundial de Databricks. "Al asociarnos con Kinaxis, vamos a ayudar a las empresas a centralizar los datos y pasar de las percepciones fragmentadas a las acciones inteligentes en tiempo real, que sirvan para impulsar su estrategia de IA empresarial". Los datos se traducen en decisiones, más rápido

En las cadenas de suministro modernas, la agilidad es fundamental. Kinaxis y Databricks trabajan en sincronía para que las organizaciones dispongan de una capa de inteligencia compartida que conecta todo su ecosistema de cadena de suministro. De ese modo, pueden responder con rapidez y precisión a las perturbaciones, tanto si de trata de un pico de demanda como un problema de los proveedores o un cambio en el mercado. A diferencia de los sistemas tradicionales que requieren un reprocesamiento completo del conjunto de datos, Maestro sólo recalcula las modificaciones. Esto significa que las empresas pueden tomar decisiones con mayor celeridad, disponer de información más clara y lograr mejores resultados, sin retrasos ni sobrecarga de datos. Un nuevo parámetro en coordinación inteligente de la cadena de suministro

Esta asociación va más allá de la integración: Kinaxis y Databricks colaboran para reducir la fragmentación, integrar la inteligencia en todas las fases de la cadena de suministro y desbloquear un nuevo nivel de capacidad de respuesta, desde la planificación estratégica hasta la ejecución en el campo. Las cadenas de suministro continúan evolucionando y en ese sentido, esta colaboración posiciona a ambas empresas a la vanguardia en la próxima era de la transformación con IA, en la cual las decisiones son más rápidas, las interrupciones son menos disruptivas y el rendimiento mejora con la unificación de los datos. Acerca de Kinaxis

Kinaxis es el líder mundial en orquestación de cadenas de suministro modernas, que impulsa complejas cadenas de suministro globales y apoya a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro Maestro™ basada en IA, combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en la última milla. Muchas marcas de renombre mundial confían en nosotros para proporcionar la agilidad y previsibilidad necesarias para hacer frente a la volatilidad y las interrupciones actuales. Para estar al tanto de más noticias y la última información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn. Fuente: Kinaxis Inc. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

