PHINIA s’associe à LTIMindtree pour la transformation stratégique des services d’infrastructure et d’application

WARREN, New Jersey et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--PHINIA Inc. a conclu un partenariat avec LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques. PHINIA est un leader mondial sur le marché des systèmes d’alimentation en carburant premium, des systèmes électriques et des solutions et composants pour le marché de l’après-vente. Grâce à ce partenariat, LTIMindtree fournira une assistance et une transformation transparentes de l’infrastructure informatique de PHINIA, tout en améliorant les services de maintenance et de développement d’applications.

Dans le cadre de ce partenariat, LTIMindtree exploitera la puissance de l’IA et des outils d’automatisation pour aider PHINIA à gérer les risques opérationnels et à réduire la complexité des applications, tout en favorisant l’efficacité et l’agilité de l’entreprise grâce à une transformation informatique axée sur l’IA.

Matt Logar, vice-président et DSI de PHINIA, déclare : « Ce partenariat avec LTIMindtree est un élément clé de notre vision de la transition vers un environnement technologique plus moderne, sécurisé et simplifié qui soutient la croissance mondiale de PHINIA et améliore les services que nous fournissons à nos clients. Tandis que nous continuons à faire évoluer nos capacités informatiques, le fait d’avoir un partenaire de confiance avec une expertise approfondie du domaine et un accent sur l’innovation nous aidera à accélérer notre transformation et à exploiter de nouvelles opportunités pour accroître l’efficacité, améliorer les opérations de fabrication et offrir une plus grande valeur ajoutée à nos clients. »

Rajesh Sundaram, vice-président directeur et directeur commercial de LTIMindtree, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à PHINIA dans son parcours de transformation. Nous comprenons les nuances et les complexités des différents segments dans lesquels PHINIA opère. En tant que facilitateurs clés de ses efforts de modernisation informatique, nous nous engageons à harmoniser les processus commerciaux et à simplifier les résultats pour les clients finaux. »

PHINIA dispose d’un solide portefeuille de marques qui comprend notamment DELPHI®, DELCO REMY® et HARTRIDGE™. Avec plus de 100 ans d’expertise en matière de fabrication et de relations avec l’industrie, PHINIA développe des systèmes de carburant, des systèmes électriques et des solutions de rechange pour une large gamme d’applications, notamment les véhicules commerciaux, les applications industrielles, les véhicules utilitaires légers et les véhicules de tourisme.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine de la technologie pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Soutenu par plus de 86 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 40 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, résout les défis commerciaux les plus complexes et assure une transformation à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.