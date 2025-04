RAW Nutrition s’associe à The Quality Group dans le cadre d’une co-propriété et d’un partenariat visant redéfinir le marché

PORT SAINTE-LUCIE, Floride--(BUSINESS WIRE)--RAW Nutrition, la marque de nutrition sportive en plein essor qui associe qualité inégalée et formulation de pointe, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec The Quality Group, le leader européen de la nutrition de performance, connu pour son développement de produits à la pointe de la technologie et ses normes de qualité sans compromis. RAW Nutrition, qui a été désignée en 2024 comme l’entreprise de biens de consommation emballés à la croissance la plus rapide par Inc. 5000, a bâti sa réputation en proposant une nutrition de haute performance plébiscitée par les athlètes au plus haut niveau. Ce partenariat stratégique va permettre à l’entreprise d’intensifier son engagement en faveur de la croissance et de l’innovation.

Cette alliance permet d’associe deux entreprises qui partagent une même vision et la même priorité : offrir les normes les plus élevées en matière de qualité et d’innovation dans le secteur de la nutrition. Avec ses deux marques phares que sont ESN et More Nutrition, The Quality Group apporte son expertise reconnue en matière de production de pointe, et va aider RAW Nutrition à développer durablement sa marque.

Les deux entités ont pour objectif de placer la communauté et les athlètes au centre de leurs priorités. Dans le cadre de cet engagement commun, Chris Bumstead, copropriétaire de RAW Nutrition, six fois Mr. Olympia, et l’un des noms les plus reconnus du monde du fitness, travaillera en étroite collaboration avec The Quality Group. Son expertise dans le développement de produits de haute qualité sera mise au service de la création de produits dont pourront bénéficier les athlètes et les consommateurs au quotidien. La deuxième marque de Chris, BUM Energy, une gamme dynamique de boissons énergisantes, intégrera également le portefeuille de partenariat de The Quality Group.

« Après de nombreuses discussions avec plusieurs entreprises d'envergure mondiale spécialisées dans la nutrition sportive, nous avons décidé d’établir un partenariat avec The Quality Group, car ils comprennent toutes les opportunités et les défis qui se présenteront à nous, et ils ont déjà démontré leur capacité à les surmonter avec brio », a déclaré Dom Iacovone, cofondateur et directeur général de RAW Nutrition. « Tout au long de ce processus, il était très important pour moi de trouver un partenaire stratégique plutôt qu’un partenaire qui nous donnerait simplement le plus d’argent possible. Chez RAW Nutrition, nous avons de grandes ambitions. Nous voulons développer notre marque au maximum et la coopération avec The Quality Group est la première étape qui va nous permettre d’y arriver. »

Un nouveau chapitre pour RAW Nutrition et The Quality Group

Dès à présent, Dom Iacovone, PDG et cofondateur de RAW Nutrition, et Chris Bumstead, copropriétaire, deviennent tous deux copropriétaires de The Quality Group.

Au cours des mois à venir, RAW Nutrition va concentrer ses activités sur l’extension de son portefeuille de produits et sur le développement de sa présence sur le marché américain, en atteignant les consommateurs actuels et nouveaux par de nouveaux moyens.

« RAW Nutrition et The Quality Group sont tous deux ancrés dans des communautés fortes », a déclaré Heikki Takala, PDG de The Quality Group. « De la même façon que RAW Nutrition qui engage et nourrit les athlètes aux États-Unis, les marques ESN et More Nutrition de The Quality Group offrent des solutions de qualité à une base de clients loyaux et motivés par la performance en Europe. Ce partenariat stratégique nous permet de renforcer notre engagement envers nos communautés, et nous sommes ravis d’unir nos forces à celles d’entrepreneurs prospères du calibre de Dom et de Chris Bumstead. Chris est une véritable référence mondiale dans notre secteur, et son arrivée constitue une excellente nouvelle pour notre communauté. »

RAW Nutrition et The Quality Group resteront des partenaires indépendants qui chercheront à créer de la valeur à long terme pour leurs consommateurs. Lazard a agi en tant que conseiller financier et Fredrikson & Byron P.A. en tant que conseiller juridique de RAW Nutrition.

Qu’est-ce que RAW Nutrition ?

RAW Nutrition associe une qualité inégalée à des formulations de pointe, pour des performances optimales, une récupération efficace et un bien-être général.

Aperçu des produits :

CBUM Itholate Protein (prix de détail suggéré par le fabricant 54,99 USD) : formulé par Chris Bumstead lui-même, ce mélange d’isolat de lactosérum pur de 25 g par portion est conçu pour une croissance de la masse musculaire maigre et une récupération rapide.

(prix de détail suggéré par le fabricant 54,99 USD) : formulé par Chris Bumstead lui-même, ce mélange d’isolat de lactosérum pur de 25 g par portion est conçu pour une croissance de la masse musculaire maigre et une récupération rapide. Creatine Monohydrate (prix de détail suggéré par le fabricant 12,99 USD) : augmente la force, génère de la puissance musculaire et améliore le renforcement musculaire.

(prix de détail suggéré par le fabricant 12,99 USD) : augmente la force, génère de la puissance musculaire et améliore le renforcement musculaire. Essential Pre-Workout (prix de détail suggéré par le fabricant 26,99 USD) : une formule puissante conçue pour tous les personnes qui font de la musculation, des débutants aux experts, contenant 4 g de L-citrulline pour des flexions puissantes et 3,2 g de bêta-alanine, un composé qui contribue à la réduction de la fatigue.

(prix de détail suggéré par le fabricant 26,99 USD) : une formule puissante conçue pour tous les personnes qui font de la musculation, des débutants aux experts, contenant 4 g de L-citrulline pour des flexions puissantes et 3,2 g de bêta-alanine, un composé qui contribue à la réduction de la fatigue. RAW Grass Fed Whey Protein (prix de détail suggéré par le fabricant 49,49 USD) : isolat de protéine de lactosérum pur, provenant d’animaux nourris à l’herbe, cette poudre de protéine de 25 g par portion de haute qualité et rapide à digérer favorise la croissance musculaire et la récupération.

(prix de détail suggéré par le fabricant 49,49 USD) : isolat de protéine de lactosérum pur, provenant d’animaux nourris à l’herbe, cette poudre de protéine de 25 g par portion de haute qualité et rapide à digérer favorise la croissance musculaire et la récupération. Ready to Drink Protein Shake (prix de détail suggéré par le fabricant 4,25 USD) : la protéine la plus vendue de Raw Nutrition dans un format prêt à boire. Contient 30 g d’isolat de protéine microfiltré, issu d’animaux nourris à l’herbe. Aucun agent de remplissage ni colorant – juste un pur concentré d’énergie pour les individus actifs.

Pour acheter les produits de RAW Nutrition ou pour en apprendre davantage, visitez le site getrawnutrition.com, ou suivez l’entreprise sur Instagram, LinkedIn, TikTok ou YouTube.

À propos de RAW Nutrition

RAW Nutrition est dirigée par le Dr Domenic Iacovone, six fois Mr. Olympia dans la catégorie « Classic Physique », Chris Bumstead, et l’entraîneur de body-building renommé Matt Jansen. Depuis sa création en 2019, RAW Nutrition a été reconnue comme la première entreprise de nutrition sportive à la croissance la plus rapide par Inc. 5000 et a été nommée Marque de l’année par GNC et Vitamin Shoppe. Tous les produits de RAW Nutrition sont fabriqués à partir d’ingrédients de première qualité, propres et exempts d’agents de remplissage et d’additifs inutiles. RAW Nutrition est fière d’avoir obtenu la certification Informed-Sport, un symbole d’excellence qui garantit que ses produits ont été rigoureusement testés et qu’ils sont exempts de substances interdites.

À propos de The Quality Group

The Quality Group est le chef de file de la nutrition sportive, des compléments alimentaires et des produits diététiques en Allemagne. L’entreprise a mis en place un modèle commercial numérique unique de vente directe au consommateur et de commerce sur les réseaux sociaux, soutenu par une production, une logistique et une technologie internes. Les deux marques de la société, « ESN » et « More Nutrition », sont fortement ancrées dans leurs communautés respectives. Elles offrent aux clients davantage de performance et une nutrition de qualité, afin de les aider à améliorer leur bien-être et à atteindre leurs objectifs personnels. The Quality Group a son siège à Elmshorn et emploie plus de 1 200 personnes. En 2023, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de plus de 680 millions EUR. The Quality Group est détenu par ses fondateurs, une équipe de direction expérimentée, et par CVC Capital Partners, l’une des principales sociétés de capital-investissement au monde.

