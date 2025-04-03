Kinaxis與Databricks合作，加快由AI驅動的供應鏈協調

安大略省渥太華和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)與資料和AI公司Databricks今日宣布建立合作夥伴關係，旨在為智慧供應鏈決策樹立新的標準。

透過將專為端對端供應鏈協調打造的唯一AI原生平台Kinaxis Maestro™與Databricks資料智慧平台的可擴充性和管理能力相結合，兩家公司使企業能夠統一其資料，加快AI的應用，並快速、自信地因應變化。

此次合作滿足了市場對更具敏捷性、以資料為驅動的供應鏈與日俱增的需求。它強化了Maestro的供應鏈資料架構，協助公司將來自庫存和採購等核心系統的資訊與天氣模式和市場訊號等外部輸入資訊整合在一起，且所有這些都在一個統一管理的環境中完成。其結果是實現更快速的洞察、更高的執行敏捷性，以及更具韌性的創新就緒型供應鏈。

Kinaxis產品長Andrew Bell表示：「全球供應鏈企業處理的資料量比以往任何時候都要多，但這些資料往往分散在各個系統中，使得快速且一致地採取行動變得十分困難。此次合作強化了為Maestro™提供支援的資料架構，加快了我們的AI創新進程，並能夠大規模地實現更快速、更明智的決策。透過攜手合作，我們讓企業具備了以當今供應鏈中斷情況下所要求的智慧和速度來協調其供應鏈的能力。」

專為實現供應鏈績效而打造

Maestro專門為供應鏈協調而建構，它將特定領域的智慧內建到平台的每一個層級，旨在推動規劃、執行和決策制定。透過借助Databricks資料智慧平台為其底層資料基礎設施提供支援，並借助Delta Sharing實現順暢、安全的跨平台資料共用，公司只需進行一次資料集成，即可在各個職能部門中利用這些資料，從而減少資料孤島現象，消除資料重複，並實現大規模的預測性、生成式和自主性AI應用。

Maestro每年已經在為數百萬次類比提供支援，協助公司因應不確定性。如今，借助Databricks的靈活性和可擴充性，它能夠在不影響資料可信度的前提下，處理更為複雜的資料環境。Databricks提供企業級的資料控制功能，而Kinaxis則確保決策由可解釋的AI提供支援，且這些AI仍然可追溯和可稽核。

Databricks全球製造業、交通運輸及能源領域市場推廣負責人Shiv Trisal表示：「供應鏈資料是企業中最為複雜且對營運至關重要的資料之一，而它對於協助企業建構資料智慧同樣至關重要。透過與Kinaxis合作，我們正在協助企業將資料集中化，並從零散的洞察改變為即時、智慧的行動，從而推動其企業AI策略的實施。」

更快地將資料轉化為決策

在現代供應鏈中，敏捷性至關重要。有了Kinaxis和Databricks的協同運作，企業獲得了一個共用的智慧層級，該層級連結了其整個供應鏈生態系統。這使他們能夠快速、精準地因應各種干擾，無論是需求激增、供應商問題還是市場變化。

與需要對整個資料集進行重新處理的傳統系統不同，Maestro僅重新計算發生變化的部分。這表示企業能夠獲得更快的決策、更清晰的洞察和更好的結果，而不會出現延遲或不必要的資料開銷。

智能供應鏈協調的新基準

此次合作不僅僅是簡單的整合。Kinaxis和Databricks正在一起努力減少資料碎片化現象，在供應鏈的每一個階段內建智慧，並從策略規劃到實際執行，開啟更高水準的回應能力。

隨著供應鏈的不斷發展，此次合作使兩家公司能夠引領由AI驅動的供應鏈轉型的下一個時代，在這個時代中，決策將更加迅速，干擾帶來的影響將更小，並且績效將由統一的資料驅動。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年戰略規劃到最後一英里交付的各個方面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供應對當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如需獲取更多資訊和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上追蹤我們。

來源：Kinaxis Inc.

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