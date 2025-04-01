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Credo發布Lark系列——為低功耗800G光DSP樹立新標桿

滿足下一代AI驅動的應用、雲端計算和超大規模網路的需求

Credo發布Lark系列——為低功耗800G光DSP樹立新標桿 滿足下一代AI驅動的應用、雲端計算和超大規模網路的需求

加州聖荷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Credo Technology Group Holding Ltd(納斯達克股票代碼:CRDO)是一家提供安全、高速連接解決方案的創新型企業, 其解決方案可提供更高的可靠性和效能。今日Credo榮幸地宣布:推出其超低功耗的Lark系列光DSP產品。

Lark系列包含兩款新創光DSP產品。Lark 800是一款高性能、高可靠性、低功耗的DSP,專為新一代完全重定時(full retimed) 800G光模塊設計,適用於全球最大、密度最高的AI數據中心中嚴苛的功耗與散熱環境。Lark 850專為800G 線性接收光模塊(LRO)應用而設計,實現模塊功耗低于10瓦。

核心亮點:

  • 高性能: 專為800G光模塊打造,Lark採用Credo第五代DSP架構,可有效應對最嚴苛的光信號失真問題。
  • 高可靠性:專為在嚴苛環境中實現穩健性能而設計,Lark 800還創新性地集成了鏈路監測功能,用於監測以太網路的連接狀態。
  • 低功耗:專注於最大限度降低耗能,Lark系列具備可編程的節能模式,為800G能效樹立了新的標桿。
  • 可擴展性:輕鬆適配各種單模或多模光模塊應用。
  • 靈活性:支持完全重定時(full retimed)光模塊和LRO架構,Lark系列使客戶能夠選擇最適合其需求的架構。

Credo光產品營銷副總裁Chris Collins表示:“Lark系列光學DSPs為光互連效能設立了新標準。通過將高可靠性與低功耗相結合,我們打造了滿足下一代AI驅動的應用、雲端計算和超大規模網路不斷發展的需求的解決方案。此次發布也彰顯了我們推動創新、向客戶交付尖端技術的承諾。”

Cignal AI首席分析師Scott Wilkinson博士指出:“隨著AI推動數據中心規模達到空前水平,功耗問題日益關鍵。光互連每消耗一瓦特電力,就意味著GPU少用一瓦特。2024年已部署超900萬只800GbE模塊,預計2025年將超1400萬只。1Credo的Lark DSP可以降低數據中心內部互連的光模塊的功耗,在解決數據中心能源問題中發揮了關鍵作用。”

立訊精密光電解決方案總經理Mike Gao表示:“Credo新款Lark DSP的推出,為我們帶來了低功耗、高可靠性的優勢,也使我們可以靈活地拓展自身的產品組合,因為Lark DSP既可用於完全重定時光模塊也可用於LRO光模塊。Lark DSP鞏固了我們在滿足AI/ML網路需求領域的領先地位。”

如需了解Credo本次發布的產品詳情,請訪問產品頁面

產品上市信息

Lark系列DSP現已開放訂購。更多信息請訪問www.credosemi.com或聯系您所在地區的Credo業務代表。

About Credo

Credo的使命是推動高速連接解決方案的發展,為下一代人工智能驅動的應用、雲端計算和超大規模網路提供具有優異性能、高可靠性、高效能、高安全性的解決方案。Credo的解決方案精準優化以適配光/電應用場景,支持高達1.6Tb/s的端口速度。Credo的核心技術是其特有的SerDes IP。公司擁有包括系統級產品在內的多樣化產品組合,例如有源電纜(AEC)、多系列芯片產品(包括Retimer、光DSP、SerDes Chiplet)以及SerDes IP授權。

如需了解更多信息,請訪問https://www.credosemi.com 或關注 Credo LinkedIn.

Credo 和 Credo 商標是 Credo Technology Group Ltd 在美國和其他司法管轄區的注冊商標。本文提及的所有其他商標均歸其各自所有者所有。

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