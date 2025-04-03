Lone Star Funds宣布出售日本出租房产投资组合Tokyo β

达拉斯、纽约、伦敦和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lone Star Funds (“Lone Star”)今日宣布，Lone Star Real Estate Fund VI, L.P.的一家附属公司已成功完成对东京最大的出租房产资产之一Tokyo β (“Tokyo Beta”)的出售。

Lone Star在2020年初至2022年末期间成功收购了日本的一千多笔不良贷款，随后组建了Tokyo Beta。在完成收购后，Lone Star对近1200套合租房的管理进行了重组，这些房屋原本由200多名不同的个体房产经理分别管理，如今将其整合到一个统一协调的平台上，打造面向年轻专业人士和学生的经济适用型出租单元，以实现运营流程的简化。

如今，经过品牌重塑的Tokyo Beta投资组合的可出租房间总数超过1.6万间，使其成为东京最大的出租房产资产之一。最近推出的新服务包括一款智能手机租房应用程序、简化的入住和退租流程、节能型公用设施和固定装置，以及方便通勤的电动踏板车，所有这些举措都是为了进一步吸引该地区新一代的年轻租户。

Lone Star商业房地产全球主管Jérôme Foulon表示：“今天的公告标志着我们数年来为成功重组和重振这一投资组合所付出努力的圆满成果，使其成为东京最具吸引力的租房社区之一。”

Lone Star日本主管Mitsuo Matsunaga补充道：“这一投资组合突显了Lone Star的意愿和能力，即打造强大且前景广阔的业务，不仅为我们的投资者服务，还通过提供更优质的产品和服务满足日本消费者的需求。”

Lone Star在日本的投资平台已在该国积极开展投资逾28年。在此期间，Lone Star已向该地区的资产投入了96亿美元的股权资本，涉及近90项投资，使其成为该地区最活跃的投资者之一。

关于Lone Star

Lone Star是一家领先的私募股权公司，为在全球范围内投资企业股权、信贷、房地产及其他金融资产的基金提供咨询服务。自1995年成立首支基金以来，Lone Star已组建了25支私募股权基金，资本承诺总额约达950亿美元。该公司的基金分为三个系列：机会基金系列、商业房地产基金系列以及美国住宅抵押贷款基金系列。Lone Star代表其有限合伙人进行投资，其中包括养老基金和主权财富基金等机构投资者，以及支持医学研究、高等教育和其他慈善事业的基金会和捐赠基金。如需了解更多关于Lone Star的信息，请访问www.lonestarfunds.com。

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