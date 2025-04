RAW Nutrition unisce le forze con The Quality Group stringendo una partnership e un accordo di co-titolarità che definisce la categoria

PORT ST. LUCIE, Florida--(BUSINESS WIRE)--RAW Nutrition, il brand di prodotti per nutrizione sportiva in rapida crescita che combina qualità ineguagliata con formulazioni all’avanguardia, oggi ha annunciato la sigla di una partnership con The Quality Group, leader europeo nel settore della nutrizione sportiva per alte prestazioni rinomato per lo sviluppo di prodotti avanzati e gli standard di qualità senza compromessi. RAW Nutrition, che nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento di impresa in più rapida crescita nel settore dei beni di largo consumo conferito da Inc. 5000, ha creato la sua reputazione offrendo prodotti per nutrizione per alte prestazioni su cui contano atleti di élite e questa partnership strategica le consente di mettere a frutto il suo impegno per portare la crescita e l’innovazione al livello successivo.

Questa alleanza combina due aziende con gli stessi obiettivi e una priorità condivisa – offrire gli standard più elevati di qualità e innovazione nel settore della nutrizione. The Quality Group, grazie alle sue due marche principali, ESN e More Nutrition, porta il suo know-how comprovato ai fini di qualità e produzione avanzate, appoggiando RAW Nutrition per attuare la scalabilità sostenibile del suo brand.

Le due aziende hanno in comune anche un forte focus sulla community e sugli atleti. Nell’ambito di questo impegno condiviso, Chris Bumstead – Co-titolare di RAW Nutrition, sei volte Mr. Olympia e uno dei nomi più famosi nel mondo del fitness – collaborerà con The Quality Group per condividere la sua competenza nello sviluppo di prodotti di alta qualità di cui possano avvantaggiarsi sia atleti sia normali consumatori. Il secondo marchio di Chris, BUM Energy – una dinamica bevanda energetica – diventerà pure parte del portafoglio dell’accordo concluso con The Quality Group.

“Dopo molte discussioni con numerosi produttori globali di prodotti per nutrizione per alte prestazioni, abbiamo deciso di concludere una partnership con The Quality Group, un’impresa che comprende tutte le opportunità e le sfide a cui dobbiamo far fronte e che hanno già gestito con grande successo”, spiega Dom Iacovone, Co-fondatore e Ceo di RAW Nutrition. “Nella ricerca di un partner strategico è stato molto importante per me individuarne uno che ci avrebbe assicurato il massimo vantaggio. Noi di RAW Nutrition abbiamo ambiziosi obiettivi per far crescere questo brand quanto più possibile e la cooperazione con The Quality Group è il primo passo verso questo traguardo”.

RAW Nutrition e The Quality Group: un nuovo capitolo

Con entrata in vigore immediata, Dom Iacovone, Co-fondatore e Ceo di RAW Nutrition e il co-titolare Chris Bumstead diventeranno co-titolari di The Quality Group.

Nei prossimi mesi RAW Nutrition si concentrerà sulla crescita della gamma di prodotti offerti e sulla presenza nel mercato statunitense, raggiungendo in nuovi modi clienti attuali e potenziali.

“Sia RAW Nutrition che The Quality Group hanno le loro radici in community solide”, spiega Heikki Takala, Ceo di The Quality Group. “Proprio come RAW Nutrition conquista e ‘alimenta’ atleti statunitensi, le marche ESN e More Nutrition di The Quality Group conquistano una clientela europea fedele e che desidera, e ottiene grazie a noi, prestazioni superiori. Questa partnership strategica ci consente di rafforzare l’impegno verso le nostre community e guardiamo con fiducia all’opportunità di unire le forze con Dom e Chris Bumstead, entrambi imprenditori di successo. Chris è un’autentica figura leggendaria nel nostro settore e riteniamo che questa sia una novità eccezionale per la nostra community”.

RAW Nutrition e The Quality Group rimarranno partner indipendenti mentre si impegnano per creare valore a lungo termine per i loro clienti. Lazard e Fredrikson & Byron P.A. hanno operato, rispettivamente, come consulente finanziario e consulente legale di RAW Nutrition.

Chi è RAW Nutrition

RAW Nutrition combina qualità ineguagliata con formulazioni all’avanguardia per offrire agli atleti i migliori integratori possibili per conseguire prestazioni di picco, recuperare le forze e ottenere un benessere complessivo.

Panoramica sui prodotti

CBUM Itholate Protein (prezzo suggerito dal produttore: $54,99): formulato da Chris Bumstead in prima persona, questa miscela di siero del latte puro da 25 g è stata studiata per consentire la crescita dei muscoli magri e un recupero rapido.

(prezzo suggerito dal produttore: $54,99): formulato da Chris Bumstead in prima persona, questa miscela di siero del latte puro da 25 g è stata studiata per consentire la crescita dei muscoli magri e un recupero rapido. Creatine Monohydrate (prezzo suggerito dal produttore: $12,99): porta al massimo la forza, genera potenza muscolare e migliora la rotondità dei muscoli.

(prezzo suggerito dal produttore: $12,99): porta al massimo la forza, genera potenza muscolare e migliora la rotondità dei muscoli. Essential Pre-Workout (prezzo suggerito dal produttore: $26.99): una formulazione potentissima progettata per tutti i pesisti, dai principianti ai più avanzati, che unisce L-Citrullina da 4 g per sollevamenti impegnativi e Beta-Alanina da 3,2 g per ritardare l’affaticamento.

(prezzo suggerito dal produttore: $26.99): una formulazione potentissima progettata per tutti i pesisti, dai principianti ai più avanzati, che unisce L-Citrullina da 4 g per sollevamenti impegnativi e Beta-Alanina da 3,2 g per ritardare l’affaticamento. RAW Grass Fed Whey Protein (prezzo suggerito dal produttore: $49,49): isolato del siero del latte puro e da mucche alimentate ad erba, questa proteina in polvere da 25 g rapidamente digeribile e di alta qualità favorisce la crescita muscolare e il recupero.

(prezzo suggerito dal produttore: $49,49): isolato del siero del latte puro e da mucche alimentate ad erba, questa proteina in polvere da 25 g rapidamente digeribile e di alta qualità favorisce la crescita muscolare e il recupero. Ready to Drink Protein Shake (prezzo suggerito dal produttore: $4,25): la proteina best seller di Raw Nutritio sotto forma di bevanda ready-to-drink. Isolato di proteina da mucche alimentate ad erba microfiltrato da 30 g, senza additivi e senza coloranti – solo carburante puro per ogni occasione.

Per acquistare i prodotti RAW Nutrition o per saperne di più visitare getrawnutrition.com o seguirci su Instagram, LinkedIn, TikTok o YouTube.

Informazioni su RAW Nutrition

RAW Nutrition è guidata da Domenic Iacovone, da Chris Bumstead, sei volte vincitore del titolo Mr. Olympia Classic Physique e da Matt Jansen, famoso allenatore di culturismo. Fin dagli inizi, nel 2019, RAW Nutrition è stata riconosciuta come la principale azienda nel settore dei prodotti per nutrizione sportiva a più rapida crescita da Inc. 5000 ed è stata nominata Brand of the Year da GNC e Vitamin Shoppe. Tutti i prodotti RAW Nutrition sono realizzati con ingredienti puri di altissima qualità, privi di additivi non necessari. RAW Nutrition ha conseguito la certificazione Informed-Sport, un marchio di eccellenza che garantisce che i suoi prodotti vengono sottoposti a test rigorosi per escludere la presenza di sostanze proibite.

Informazioni su The Quality Group

The Quality Group è un’azienda tedesca leader nel settore degli alimenti naturali, integratori e prodotti per nutrizione sportiva. Attua un modello di business digitale unico per il commercio tramite i social e D2C (direct-to-consumer) utilizzando la propria tecnologia, logistica e capacità produttiva. Le sue due marche “ESN” e “More Nutrition” hanno solide radici nelle rispettive comunità e offrono prodotti per nutrizione per alte prestazioni e “migliori per te” per aiutare i clienti a vivere meglio e conseguire i loro obiettivi personali. The Quality Group ha sede a Elmshorn e impiega più di 1.200 persone. Nel 2023 ha realizzato ricavi per oltre 680 milioni di euro. È di proprietà dei suoi fondatori, un gruppo esecutivo di lunga esperienza e CVC Capital Partners, una delle più importanti società di private equity a livello internazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.