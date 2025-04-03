Lone Star Funds宣布出售日本出租房產投資組合Tokyo β

達拉斯、紐約、倫敦和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lone Star Funds (“Lone Star”)今日宣布，Lone Star Real Estate Fund VI, L.P.的一家附屬公司已成功完成對東京最大的出租房產資產之一Tokyo β (“Tokyo Beta”)的出售。

Lone Star在2020年初至2022年末期間成功收購了日本的一千多筆不良貸款，隨後設立了Tokyo Beta。在完成收購後，Lone Star對近1200套合租屋的管理進行了重整，這些房屋原本由200多名不同的個體房產經理分別管理，如今將其整合到一個統一協調的平台上，打造針對年輕專業人士和學生的價格親民的出租單元，以實現營運流程的簡化。

如今，經過品牌重塑的Tokyo Beta投資組合的可出租房間總數超過1.6萬間，使其成為東京最大的出租房產資產之一。最近推出的新服務包括一款智慧型手機租屋應用程式、簡化的入住和退租流程、節能型公用設施和固定裝置，以及方便通勤的電動踏板車，所有這些措施都是為了進一步吸引該地區下一代的年輕租戶。

Lone Star商業房地產全球主管Jérôme Foulon表示：「今天的公告代表我們數年來為成功重整和重振這一投資組合所付出努力的圓滿成果，使其成為東京最具吸引力的租屋社群之一。」

Lone Star日本主管Mitsuo Matsunaga補充道：「這一投資組合彰顯了Lone Star的意願和能力，即打造強大且前景廣闊的業務，不僅為我們的投資人服務，還透過提供更優質的產品和服務滿足日本消費者的需求。」

Lone Star在日本的投資平台已在該國積極展開投資逾28年。在此期間，Lone Star已向該地區的資產投入了96億美元的股權資本，涉及近90項投資，使其成為該地區最活躍的投資人之一。

關於Lone Star

Lone Star是一家首屈一指的私人股權公司，為在全球投資企業股權、信貸、房地產及其他金融資產的基金提供顧問服務。自1995年成立首支基金以來，Lone Star已設立了25支私人股權基金，資本承諾總額約達950億美元。該公司的基金分為三個系列：機會基金系列、商業房地產基金系列以及美國住宅抵押貸款基金系列。Lone Star代表其有限合夥人進行投資，其中包括養老基金和主權財富基金等機構投資人，以及支援醫學研究、高等教育和其他慈善事業的基金會和捐贈基金。如欲瞭解更多關於Lone Star的資訊，請造訪www.lonestarfunds.com。

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