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PHINIA與LTIMindtree攜手合作，實現基礎設施與應用服務的策略轉型

紐澤西州沃倫和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PHINIA Inc.已與全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]建立了合作關係。PHINIA是一家在全球市場居於領先地位的優質燃油系統、電氣系統以及售後解決方案和零組件供應商。透過此次合作，LTIMindtree將為PHINIA的IT基礎設施提供順暢支援和轉型，同時強化應用維護和開發服務。

LTIMindtree將利用AI以及自動化工具的力量，協助PHINIA管理營運風險、降低應用複雜性，同時透過AI驅動的IT轉型，實現業務效率和敏捷性的提升，此為此次合作的一部分。

PHINIA副總裁兼資訊長Matt Logar表示：「與LTIMindtree的合作是實現我們願景的關鍵推動因素，我們的願景是轉換到一個更現代化、更安全、更簡化的技術環境，以支援PHINIA的全球發展，並提升我們為客戶提供的服務水準。隨著我們不斷提升自身IT能力，擁有一個具備深厚領域專業知識且專注于創新的可信賴的合作夥伴，將有助於我們加快轉型，為提高效率、改善製造營運以及為客戶創造更大價值開啟新的商機。」

LTIMindtree執行副總裁兼商務長Rajesh Sundaram表示：「我們很高興能在PHINIA的轉型之路上與之合作。我們瞭解PHINIA所跨足的各個細分領域的細微差別和複雜性。身為其IT現代化努力的關鍵推動者，我們致力於簡化業務流程，並為終端客戶簡化最終成果。」

PHINIA擁有強大的品牌組合，其中包括DELPHI®、DELCO REMY®和HARTRIDGE™。憑藉超過100年的製造專業知識和產業關係，PHINIA為包括商用車、工業應用以及輕型商用車和乘用車在內的廣泛應用領域開發燃油系統、電氣系統和售後解決方案。

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家全球性顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有超過86,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.ltimindtree.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：Shambhavi Revandkar | 全球媒體關係 | Shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

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