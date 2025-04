PHINIA sottoscrive una partnership con LTIMindtree per dare inizio a una trasformazione strategica delle infrastrutture e dei servizi applicativi

WARREN, NEW JERSEY e MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--PHINIA Inc. ha sottoscritto una partnership con LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali. PHINIA è un fornitore globale leader del mercato di sistemi di alimentazione, sistemi elettrici e di soluzioni e componenti aftermarket del massimo livello. Grazie a questa partnership, LTIMindtree fornirà un supporto e assistenza ininterrotti per la trasformazione delle infrastrutture IT di PHINIA, potenziando i servizi di manutenzione e sviluppo delle applicazioni.

Nell'ambito di questa partnership, LTIMindtree sfrutterà la potenza dell'IA e degli strumenti di automazione per sostenere PHINIA nella gestione del rischio operativo e nella riduzione della complessità applicativa, rafforzando l'efficienza commerciale e l'agilità tramite la trasformazione IT guidata dall'IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.