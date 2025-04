Capcom verlengt overeenkomst als marketingpartner van de Japan Volleyball Association!

OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) maakte vandaag bekend dat het bedrijf met ingang van april 2025 haar officiële sponsorovereenkomst met de Japan Volleyball Association (voorzitter: Shunichi Kawai; Shibuya-ku, Tokio; hierna aangeduid als JVA) heeft verlengd. Hiermee zet Capcom haar rol als JVA Top Partner verder voor het Japanse nationale mannen- en vrouwenvolleybalteam.

In het kader van haar bedrijfsfilosofie om een 'Creator of Entertainment Culture that Stimulates Your Senses' te zijn, beoogt Capcom een steentje bij te dragen tot het opbouwen van een rijkere gemeenschap door aan meer dan 220 landen en regio's over de hele wereld een glimlach en enthousiasme te schenken via haar voortreffelijke gamecontent.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.