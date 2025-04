KI-gestützte Gesundheitsinnovationen – GE HealthCare International und FPT erweitern strategische Partnerschaft

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Der globale IT-Dienstleister FPT und GE HealthCare International (GEHC) haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Kooperation ist es, die Produktstrategie und -entwicklung voranzutreiben und ein FPT-Kompetenzzentrum in Vietnam einzurichten.

Die Vertiefung der Zusammenarbeit markiert den Übergang von einem projektbasierten Ansatz hin zu einer langfristigen Partnerschaft. Im Rahmen der kommerziellen Allianz wird FPT als Vertriebspartner von GEHC agieren und die digitalen Lösungen des Unternehmens in Vietnam und im gesamten Landesnetz fördern und bereitstellen. Darüber hinaus wird FPT mit dem Science & Technology Office von GEHC sowie den Tochtergesellschaften von GE Healthcare zusammenarbeiten, um bestehende und neue digitale Gesundheitsprodukte weiterzuentwickeln.

Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die Gründung eines FPT-Kompetenzzentrums in Vietnam. Dort werden Ressourcen bereitgestellt, um Produktstrategien, Innovationen, Portfolioplanung, Entwicklung und Kunden-Onboarding zu unterstützen. Darüber hinaus wird das Kompetenzzentrum Change Management, Support-Services und jährliche Wartung unterstützen, womit eine reibungslose Integration und der Betrieb des digitalen Ökosystems von GEHC gewährleistet ist.

„Als Vorreiter der digitalen Transformation kann FPT gemeinsam mit GE HealthCare innovative Gesundheitslösungen entwickeln. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für Gesundheitsdienstleister sehen wir enorme Potenziale, KI zur Transformation der Branche zu nutzen, die Effizienz zu steigern und intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen. Das FPT-Kompetenzzentrum wird die Entwicklung von KI-gestützten Lösungen erheblich beschleunigen und somit die Mission von GE HealthCare unterstützen, eine gesündere Zukunft für alle zu schaffen“, erklärt Pham Minh Tuan, Chief Executive Officer von FPT Software und Executive Vice President der FPT Corporation.

„GE HealthCare setzt sich dafür ein, die Zukunft des Gesundheitswesens durch digitale Innovationen zu gestalten. Die Partnerschaft mit FPT erlaubt es uns, die Implementierung von KI-gesteuerten Lösungen voranzutreiben, die sowohl den Krankenhausbetrieb als auch die Patientenversorgung optimieren. Gemeinsam gestalten wir ein intelligenteres und besser vernetztes Ökosystem im Gesundheitswesen, das Dienstleistern und Patienten weltweit zugute kommt", so Mark Stoesz, President, Enterprise Solutions and Partnerships for International Market, GE HealthCare.

Der global agierende IT-Dienstleister FPT blickt auf fast 20 Jahre Erfahrung in der Transformation der Gesundheitsbranche zurück. Das Unternehmen ist Partner für weltweit führende Gesundheitsdienstleister, Hersteller medizinischer Geräte und pharmazeutische Unternehmen und unterstützt diese dabei, Spitzenleistungen zu erreichen und die Patientenversorgung zu verbessern. FPT gehört zu den wenigen Technologieunternehmen in Südostasien, die bedeutende Zertifizierungen nach globalen Standards erhalten haben, darunter HITRUST r2, HIPAA, ISO 9001, ISO 13485, HL7-Standards und DICOM.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Hauptbereichen aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen kontinuierlich innovative und effektive Produkte für Millionen von Nutzern sowie zehntausende Unternehmen weltweit entwickelt und damit Vietnams Position als globaler Technologie Hub gestärkt. FPT beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen über die IT-Dienstleistungen von FPT besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com/.