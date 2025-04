Kinaxis s'associe à Databricks pour accélérer l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA

OTTAWA, Ontario & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, et Databricks, la société spécialisée dans les données et l'IA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à établir une nouvelle norme pour la prise de décision intelligente en matière de chaîne d'approvisionnement.

En associant Kinaxis Maestro™, la seule plateforme native d'IA conçue spécialement pour l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, à l'évolutivité et à la gouvernance de la plateforme d'intelligence des données Databricks, les entreprises permettent aux organisations d'unifier leurs données, d'accélérer l'adoption de l'IA et de répondre au changement avec rapidité et confiance.

Cette collaboration répond à la demande croissante de chaînes d'approvisionnement plus agiles et axées sur les données. Elle renforce le tissu de données de la chaîne d'approvisionnement de Maestro, en aidant les entreprises à rassembler des informations provenant de systèmes centraux tels que l'inventaire et les approvisionnements, ainsi que des données externes telles que les modèles météorologiques et les signaux du marché, le tout dans un environnement gouverné par l'entreprise. Il en résulte des informations plus rapides, une meilleure souplesse d'exécution et une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et prête pour l'innovation.

« Les organisations de la chaîne d’approvisionnement traitent plus de données que jamais, mais celles-ci sont souvent fragmentées entre différents systèmes, ce qui complique la prise de décisions rapides et cohérentes », a déclaré Andrew Bell, directeur des produits chez Kinaxis. « Ce partenariat renforce les infrastructures de données qui alimente Maestro™, accélérant ainsi notre agenda d’innovation en IA et permettant des décisions plus rapides et plus intelligentes à grande échelle. Ensemble, nous donnons aux entreprises les moyens d’orchestrer leur chaîne d’approvisionnement avec l’intelligence et la rapidité exigées par les problèmes actuelles. »

Conçu pour la performance de la chaîne d’approvisionnement

Maestro a été spécialement conçu pour l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, intégrant une intelligence spécifique à un domaine dans chaque niveau de la plateforme afin d’optimiser la planification, l’exécution et la prise de décision. Grâce à la plateforme d’intelligence de données de Databricks qui alimente son infrastructure sous-jacente et à Delta Sharing qui assure un partage de données sécurisé et fluide entre différentes plateformes, les entreprises peuvent s’intégrer une seule fois et exploiter ces données dans toutes leurs fonctions. Résultat : une réduction des silos, la disparition des doublons et le déploiement de l’IA prédictive, générative et autonome à grande échelle.

Maestro réalise déjà des millions de simulations par an pour aider les entreprises à maîtriser la volatilité. Désormais, grâce à l'élasticité et à l'échelle de Databricks, il peut traiter des environnements de données encore plus complexes sans compromettre la confiance. Databricks offre des contrôles de données de niveau entreprise, tandis que Kinaxis garantit que les décisions sont soutenues par une IA explicable qui reste traçable et auditable.

« Les données de la chaîne d'approvisionnement sont parmi les plus complexes et les plus critiques sur le plan opérationnel dans l'entreprise, mais elles sont essentielles pour aider les organisations à construire une intelligence des données », a déclaré Shiv Trisal, Global Manufacturing, Transportation & Energy GTM Leader chez Databricks. « En nous associant à Kinaxis, nous aidons les entreprises à centraliser les données et à passer d'informations fragmentées à des actions intelligentes en temps réel qui optimisent leur stratégie d'IA d'entreprise. »

Transformer plus rapidement les données en décisions

Dans les chaînes d'approvisionnement modernes, l'agilité est essentielle. Grâce à la synchronisation de Kinaxis et de Databricks, les entreprises disposent d'une couche d'intelligence partagée qui relie l'ensemble de l'écosystème de leur chaîne d'approvisionnement. Cela leur permet de répondre aux problèmes, qu'il s'agisse d'une hausse de la demande, d'un problème de fournisseur ou d'un changement de marché, avec rapidité et précision.

Contrairement aux systèmes traditionnels qui nécessitent un retraitement complet des données, Maestro ne recalcule que ce qui a été modifié. Cela signifie que les entreprises obtiennent des décisions plus rapides, des informations plus claires et de meilleurs résultats, sans décalage ni surcharge de données.

Une nouvelle norme pour l'orchestration intelligente de la chaîne d'approvisionnement

Ce partenariat va au-delà de l'intégration. Kinaxis et Databricks travaillent ensemble pour réduire la fragmentation, intégrer l'intelligence à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, et débloquer un nouveau niveau de réactivité, de la planification stratégique à l'exécution sur le terrain.

Alors que les chaînes d'approvisionnement continuent d'évoluer, cette collaboration permet aux deux entreprises de se positionner à la tête de la prochaine ère de transition fondée sur l'IA, où les décisions sont plus rapides, les perturbations moins importantes et les performances pilotées par des données unifiées.

