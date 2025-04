Copeland investiert in BlueHeart Energy, um die Heiz- und Kühltechnologien der nächsten Generation voranzubringen

ST. LOUIS und HEEMSKERK, Niederlande--(BUSINESS WIRE)--Copeland, ein weltweit tätiger Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen, meldete jetzt eine strategische Investition in BlueHeart Energy, ein in den Niederlanden ansässiges Start-up-Unternehmen, das eine vielversprechende innovative Wärmepumpentechnologie entwickelt. Diese Investition macht die Fokussierung von Copeland auf die Strategie deutlich, Innovationen zu ermöglichen und voranzubringen, die beim Kampf gegen den Klimawandel und beim Erreichen von Netto-Null-Emissionen helfen können.

Um das im Pariser Abkommen formulierte Ziel eines Netto-Null-Ausstoßes von Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2050 zu erreichen, rechnet die Internationale Energieagentur International Energy Agency (EIA) hoch, dass sich der Einsatz von sauberen Heiztechnologien – wie Wärmepumpen – mehr als verdoppeln und bis 2030 einen Anteil von 50% des globalen Verkaufsvolumens erreicht haben muss. Wärmepumpen allein haben das Potenzial, die weltweiten Kohkendioxidemissionen (CO2-Emissionen) um mindestens 500 Millionen Tonnen bis 2030 zu senken.

Die jetzt getätigte Investition spiegelt das Engagement von Copeland für das Erforschen von modernsten Technologien und das Investieren in diese Technologien wider, mit denen der Klimawandel bekämpft werden kann und die Herausforderungen beim Heizen und Klimatisieren in Wohnräumen sowie in kommerziellen Anwendungen, Kühlketten und Industrieumgebungen bewältigt werden können. Die neuartige, auf thermoakustischen Prinzipien basierende BlueHeart-Heiztechnologie bietet das Potenzial, die heutigen Kompressortechnologien zu ergänzen, und eignet sich durch ihre kompakte Bauweise und ihren geräuscharmen Betrieb vor allem für kleinere Wohngebäude.

“Wir freuen uns, unsere strategische Investition in die Firma BlueHeart bekannt geben zu können, deren auf Thermoakustik basierende Wärmepumpentechnologie eine perfekte Ergänzung für unser branchenführendes Portfolio von Scrollverdichtern darstellt”, sagte Copeland-CEO Ross B. Shuster. “Diese Investition wird BlueHeart dabei helfen, seine neuartige Technologie zur kommerziellen Reife zu entwickeln, und stärkt das Engagement von Copeland für das Erreichen seines erklärten Ziels, die globale Energiewende voranzubringen und effiziente und nachhaltige Heizungslösungen weltweit auf den Markt zu bringen.”

“Wir können mit Stolz bekannt geben, diesen wichtigen strategischen Schritt zusammen mit Copeland gemacht zu haben. Die Ergänzung und Unterstützung durch einen führenden gobalen Partner ist für BlueHeart ein großer Sprung nach vorn auf seinem Weg, das BlueHeart-System auf den Markt zu bringen”, sagte Michiel Hartman, CEO von BlueHeart Energy. “Diese Investition stärkt das Engagement unseres Unternehmens für die Skalierung und Industrialisierung unserer Lösungen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer Kunden durch die BlueHeart-Technologie, mit der wir zukunftssichere Heiz- und Klimatisierungslösungen weltweit realisieren.”

Aufbauend auf seiner jahrzehntelangen Branchenerfahrung und seinem technischen Know-how wird Copeland die Aktivitäten von BlueHeart rund um die Produktentwicklung und das Erreichen der Marktreife unterstützen. Diese Unterstützung wird Hilfe beim Design für die Fertigung in großen Stückzahlen, bei der Vermittlung von Einblicken in den Markt, bei der Erarbeitung von Strategien im Bereich Customer Engagement sowie beim Zugang zu etablierten Vertriebskanälen beinhalten. Mit diesen Ressourcen sollen die Technologieentwicklung und das Erreichen der wirtschaftlichen Tragfähigkeit beschleunigt werden.

Diese Investition steht im Einklang mit der umfassenderen Copeland-Strategie, nachhaltige und effiziente Heizungslösungen für diverse Wohnumgebungen weltweit bereitzustellen, und unterstreicht das Engagement und die Mission von Copeland, innovative Lösungen voranzubringen, die zur globalen Energiewende beitragen.

Der European Innovation Council Fund (EIC Fund) hat sich ebenfalls als strategischer Investor beteiligt, was den bedeutenden Wert und das transformative Potenzial der BlueHeart-Technologie nochmals bestätigt.

Über Copeland

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Heizungs-, Kühlungs-, Kühlketten- und Industrielösungen. Wir helfen Gewerbe-, Industrie-, Kältetechnik- und Privatkunden, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Wir begegnen Herausforderungen wie dem Klimawandel, wachsenden Bevölkerungszahlen, der Stromnachfrage und komplexen globalen Lieferketten mit Innovationen, die die Energiewende vorantreiben, die Einführung klimafreundlicher Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) und natürlicher Kältemittel beschleunigen und die wichtigsten Güter der Welt durch eine effiziente und nachhaltige Kühlkette schützen. Wir beschäftigen über 18.000 Mitarbeiter, die in 50 Ländern vor Ort präsent sind – eine globale Präsenz, die es uns ermöglicht, Kunden überall auf der Welt zu bedienen und Herausforderungen mit Skalierbarkeit und Schnelligkeit zu begegnen. Unsere branchenführenden Marken und unser diversifiziertes Portfolio bieten Innovationen und Technologien, die sich in über 200 Millionen Installationen weltweit bewährt haben. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige Lösungen, die das Leben verbessern und den Planeten heute und für zukünftige Generationen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter copeland.com.

Über BlueHeart

BlueHeart Energy ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das eine thermoakustische Maschine namens "BlueHeart" entwickelt hat und gegenwärtig vermarktet. Dieses klimafreundliche und sichere System stellt eine zukunftssichere Lösung dar, die sich durch einige einzigartige Merkmale wie geringe Geräuschenetwicklung, einen Betrieb ohne Kältemittel sowie einen weiten und flexiblen Betriebsbereich auszeichnet und daher zum Beheizen und Klimatisieren von Wohnräumen sowie in zahlreichen Industrieanwendungen eingesetzt werden kann. Wir beschäftigen über 45 Mitarbeiter in den Niederlanden. Weitere Informationen finden Sie unter blueheartenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.