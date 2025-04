RAW Nutrition se asocia con The Quality Group para establecer una nueva categoría Copropiedad y asociación

PORT ST. LUCIE, Forida--(BUSINESS WIRE)--RAW Nutrition, the fast growing sport nutrition brand that combines unmatched quality with cutting-edge formulation, today announced its partnership with The Quality Group RAW Nutrition, la marca de nutrición deportiva que está experimentando un rápido crecimiento y que combina una calidad inigualable con fórmulas de vanguardia, ha anunciado hoy su asociación con The Quality Group, líder europeo en nutrición de alto rendimiento conocido por su desarrollo de productos de última generación y sus exigentes estándares de calidad. RAW Nutrition, reconocida en 2024 como la empresa de bienes de consumo envasados de más rápido crecimiento por Inc. 5000, se forjó su reputación al ofrecer nutrición de alto rendimiento en la que confían los atletas del más alto nivel, y esta asociación estratégica permite a la empresa avanzar en su apuesta por el crecimiento y la innovación.

Esta alianza combina dos empresas de ideas afines que se centran en ofrecer los más altos niveles de calidad e innovación en el sector de la nutrición. The Quality Group, con sus dos marcas líderes, ESN y More Nutrition, aporta su experiencia demostrada en producción de última generación y calidad y apoya a RAW Nutrition en la ampliación sostenible de su marca.

Ambas empresas comparten un gran interés por su público y por los deportistas. Como parte de este interés común, Chris Bumstead, copropietario de RAW Nutrition, seis veces Mr. Olympia y uno de los nombres más reconocidos del mundo del fitness, colaborará estrechamente con The Quality Group para compartir su experiencia en el desarrollo de productos de alta calidad de los que puedan beneficiarse tanto los atletas como los consumidores habituales. La segunda marca de Chris, BUM Energy, una dinámica marca de bebidas energéticas, también formará parte de la cartera de socios de The Quality Group.

«Después de muchas conversaciones con varias empresas internacionales de nutrición de alto rendimiento, decidimos asociarnos con The Quality Group, dado que entienden todas las oportunidades y retos a los que nos vamos a enfrentar, y han sabido afrontarlos con mucho éxito», dijo Dom Iacovone, cofundador y director general de RAW Nutrition. «Durante el proceso, para mí era muy importante encontrar un socio estratégico y no uno que simplemente nos proporcionara más ingresos. En RAW Nutrition nos hemos marcado importantes objetivos con el fin de crear una marca lo más grande posible, y colaborar con The Quality Group es el primer paso para conseguirlo».

RAW Nutrition y The Quality Group: un nuevo capítulo

Con efecto inmediato, Dom Iacovone, director general y cofundador de RAW Nutrition, y Chris Bumstead, copropietario de la empresa, pasarán a ser copropietarios de The Quality Group.

En los próximos meses, RAW Nutrition se centrará en ampliar su oferta de productos y su presencia en el mercado estadounidense para llegar de nuevas maneras a los consumidores actuales y a los nuevos.

«Tanto RAW Nutrition como The Quality Group cuentan con el apoyo de un público numeroso», afirma Heikki Takala, director general de The Quality Group. «Al igual que RAW Nutrition atrae y proporciona energía a los atletas de EE.UU., las marcas ESN y More Nutrition de The Quality Group atraen y proporcionan energía a una base de clientes leales y centrados en el rendimiento de Europa. Esta asociación estratégica nos permite reforzar nuestro compromiso con nuestros clientes, y nos complace unir fuerzas con Dom y Chris Bumstead, que son empresarios de éxito. Chris es un auténtico icono internacional en nuestro sector, y creemos que esto supone una buena noticia para nuestra comunidad».

RAW Nutrition y The Quality Group seguirán siendo socios independientes con el objetivo de ofrecer a sus consumidores beneficios a largo plazo. Lazard actuó como asesor financiero y Fredrikson & Byron P.A. actuó como asesor jurídico de RAW Nutrition.

Qué es RAW Nutrition

RAW Nutrition combina una calidad insuperable con fórmulas de última generación para proporcionar a los atletas el mejor combustible para alcanzar el máximo rendimiento, la recuperación y el bienestar general.

Resumen de productos:

Proteína CBUM Itholate (PVPR 54,99 $): formulada por el propio Chris Bumstead, esta mezcla de aislado de suero puro de 25 g está diseñada para el crecimiento muscular sin grasa y la recuperación rápida.

(PVPR 54,99 $): formulada por el propio Chris Bumstead, esta mezcla de aislado de suero puro de 25 g está diseñada para el crecimiento muscular sin grasa y la recuperación rápida. Monohidrato de creatina (PVPR 12,99 $): aumenta la fuerza, genera potencia muscular y mejora la masa muscular.

(PVPR 12,99 $): aumenta la fuerza, genera potencia muscular y mejora la masa muscular. Essential Pre-Workout (PVPR 26,99 $): una fórmula potente diseñada para aquellos que levantan pesas, desde principiantes hasta avanzados, que contiene 4 g de L-Citrulina para aumentar la potencia y 3,2 g de Beta Alanina para retardar el cansancio.

(PVPR 26,99 $): una fórmula potente diseñada para aquellos que levantan pesas, desde principiantes hasta avanzados, que contiene 4 g de L-Citrulina para aumentar la potencia y 3,2 g de Beta Alanina para retardar el cansancio. Proteína de suero de leche cruda de vacas alimentadas con pasto (PVPR: 49,49 $): este aislado de proteína de suero de leche pura, de vacas alimentadas con pasto, es un polvo de proteína de alta calidad, de digestión rápida 25 g que favorece el crecimiento muscular y la recuperación.

(PVPR: 49,49 $): este aislado de proteína de suero de leche pura, de vacas alimentadas con pasto, es un polvo de proteína de alta calidad, de digestión rápida 25 g que favorece el crecimiento muscular y la recuperación. Batido de proteínas listo para beber (PVPR 4,25 $): la proteína más vendida de Raw Nutrition en un formato listo para beber. 30g de proteína aislada microfiltrada, de vacas alimentadas con pasto, sin aditivos, sin colorantes, solo pura energía para llevar.

Para comprar los productos de RAW Nutrition u obtener más información, visite getrawnutrition.com o sígalos en Instagram, LinkedIn, TikTok o YouTube.

Acerca de RAW Nutrition

RAW Nutrition está dirigida por el Dr. Domenic Iacovone, el seis veces campeón de Classic Physique Mr. Olympia Chris Bumstead y el conocido entrenador de culturismo Matt Jansen. Desde su creación en 2019, RAW Nutrition ha sido reconocida como la empresa de nutrición deportiva número 1 de mayor crecimiento por Inc. 5000 y GNC y Vitamin Shoppe la nombraron Marca del año. Todos los productos de RAW Nutrition están hechos con ingredientes prémium y limpios, sin ingredientes de relleno ni aditivos innecesarios. RAW Nutrition tiene el placer de contar con la certificación Informed-Sport, un distintivo de excelencia que garantiza que sus productos se someten a rigurosas pruebas para detectar la presencia de sustancias prohibidas.

Acerca de The Quality Group

The Quality Group es la empresa líder en nutrición deportiva, suplementos y alimentos saludables con sede en Alemania. La empresa opera con un modelo de negocio digital directo al consumidor y de comercio social único, con producción, logística y tecnología propias. Las dos marcas «ESN» y «More Nutrition» cuentan con el apoyo de su público y ofrecen una nutrición más sana y eficaz para ayudar a sus clientes a llevar una vida mejor y alcanzar sus objetivos personales. El Grupo Quality tiene su sede en Elmshorn y emplea a más de 1200 personas. En 2023, la empresa generó unos ingresos de más de 680 millones de euros. Quality Group es propiedad de sus fundadores, un experimentado equipo directivo y CVC Capital Partners, una de las principales empresas de capital riesgo a escala internacional.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.