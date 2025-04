Frontgrade Gaisler lance sa nouvelle gamme GRAIN et remporte un contrat avec la SNSA pour commercialiser la première IA neuromorphique écoefficiente pour les applications spatiales

GÖTEBORG, Suède--(BUSINESS WIRE)--L’Agence spatiale nationale suédoise (SNSA) a attribué à Frontgrade Gaisler, l’un des principaux fournisseurs de microprocesseurs résistants aux rayonnements pour les missions spatiales, un contrat pour la commercialisation du premier système sur puce (SoC) neuromorphique destiné aux applications spatiales. Déjà en cours de développement chez Frontgrade Gaisler, le dispositif fait partie de la nouvelle gamme de produits GRAIN (Gaisler Research Artificial Intelligence NOEL-V) de l’entreprise.

Le premier dispositif GRAIN que Frontgrade Gaisler présentera, le SoC Gr801, intègre la technologie neuromorphique Akida™ de BrainChip, le premier producteur commercial mondial d’IA neuromorphique à très faible consommation d'énergie, entièrement numérique et événementielle. Le GR801 combine le processeur NOEL-V RISC-V de Gaisler et le processeur d’IA neuromorphique Akida en un seul circuit intégré pour des applications d’IA écoefficientes dans l’environnement spatial. L’Institut royal de technologie (KTH) de Suède contribue à ce développement en concevant une application de démonstration qui utilise un capteur neuromorphique directement connecté au nouveau dispositif GR801 de Gaisler.

Frontgrade Gaisler conçoit l'ensemble de la gamme de produits GRAIN pour permettre des missions spatiales plus avancées et autonomes, et pour renforcer les capacités de l'industrie spatiale en matière d'IA écoefficiente. Le SoC GR801 soutiendra les missions spatiales commerciales et institutionnelles, permettant de nouvelles applications et répondant à des contraintes strictes de puissance et de poids.

« Notre dernière innovation ouvre de nouvelles voies et complète notre gamme existante de produits de transformation éprouvés et fiables », déclare Sandi Habinc, directeur général de Frontgrade Gaisler. « GRAIN est une nouvelle activité passionnante pour Gaisler, car nous sommes bien placés pour permettre de nouvelles capacités de traitement des données en temps réel, de navigation autonome, d’observation de la Terre, ainsi que de détection et de suivi d’objets. »

« Notre collaboration continue avec Frontgrade Gaisler pour intégrer Akida IP dans les SoC spatiaux montre l’importance de disposer de solutions renforcées sur le plan environnemental, qui ont déjà fait leurs preuves dans les conditions les plus extrêmes », déclare Sean Hehir, CEO de BrainChip. « Nous avons travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que notre technologie neuromorphique puisse répondre aux critères de faible consommation d'énergie, de faible latence et de haute performance de GRAIN et d’autres dispositifs spatiaux afin de fournir une IA à la périphérie et au-delà. »

Frontgrade Gaisler a annoncé sa nouvelle gamme de produits GRAIN lors du second RISC-V in Space Workshop 2025, à Göteborg, en Suède. L'événement se concentre sur la façon dont la technologie RISC-V est exploitée dans les systèmes spatiaux, allant des satellites aux missions dans l'espace lointain. Pour de plus amples renseignements à propos de la gamme de produits GRAIN, rendez-vous sur gaisler.com/grain

À propos de Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, une entreprise de Frontgrade, est l’un des principaux fournisseurs de microprocesseurs et de PI de base résistants aux radiations pour les applications critiques, en particulier dans l’industrie spatiale. Les processeurs de l'entreprise sont idéaux pour toute mission spatiale ou toute autre application nécessitant une extrême fiabilité, en raison de leur fiabilité, de leur tolérance aux pannes et aux rayonnements. Les microprocesseurs Frontgrade Gaisler sont présents dans tout le système solaire, de Mercure à Neptune.

À propos de Frontgrade Technologies

Frontgrade Technologies est un chef de file des solutions de haute fiabilité et de protection contre les radiations pour les applications de défense, de renseignement, commerciales et civiles. Avec plus de 60 ans d'expérience dans le domaine des vols spatiaux, Frontgrade offre une gamme complémentaire et intégrée de dispositifs électroniques de mission, y compris des composants résistants et tolérants aux rayonnements, des sous-systèmes de traitement de mission, des amplificateurs, des ASIC personnalisés, des systèmes de contrôle de mouvement, des guides d'ondes, des antennes et des solutions de gestion de l'alimentation.

À propos de l'Agence spatiale nationale suédoise

L'Agence spatiale nationale suédoise (SNSA) est une autorité administrative relevant du ministère de l'Éducation responsable des opérations spatiales nationales et internationales financées par le gouvernement en Suède en matière de recherche et de développement.

À propos du KTH Royal Institute of Technology

L'équipe KTH Neurocomputing Systems (NCS) dirigée par le professeur Jörg Conradt apporte son expertise en matière de capteurs neuromorphiques et d'algorithmes informatiques pour le développement d'un système de démonstration. La recherche fondamentale en informatique neuromorphique au laboratoire NCS étudie la théorie, les modèles et les implémentations appliquées du traitement de l'information neuronale distribuée, pour (a) découvrir les principes clés par lesquels les grands réseaux de neurones fonctionnent et (b) les mettre en œuvre dans les systèmes pour améliorer leurs performances dans le monde réel.

À propos de BrainChip Holdings Ltd (ASX : BRN, OTCQX : BRCHF, ADR : BCHPY) BrainChip est le leader mondial du traitement et de l'apprentissage sur puce d'IA en périphérie. Le premier processeur d’IA entièrement numérique et événementiel de la société, Akida™, utilise des principes neuromorphiques pour imiter le cerveau humain, en analysant uniquement les entrées essentielles des capteurs au point d’acquisition, en traitant les données avec une efficacité, une précision et une économie d’énergie inégalées. Akida permet de manière unique l'apprentissage en périphérie local à la puce, indépendamment du cloud, réduisant considérablement la latence tout en améliorant la confidentialité et la sécurité des données. Le processeur IP, Akida Neural, qui peut être intégré dans des SoC sur n’importe quelle technologie de processus, a montré des avantages substantiels sur les charges de travail et les réseaux d’aujourd’hui, et offre une plateforme permettant aux développeurs de créer, d’ajuster et d’exécuter leurs modèles en utilisant des flux de travail d’IA standard tels que Tensorflow/Keras. En permettant au calcul en périphérie efficace d’être universellement déployable dans des applications du monde réel telles que les voitures connectées, l’électronique grand public et l’IoT industriel, BrainChip prouve que l’IA sur puce, proche du capteur, représente l’avenir, tant pour les produits de ses clients que pour la planète. BrainChip a été fondé en Australie en 2004 et est une société publique cotée à l'Australian Stock Exchange (ASX). Découvrez les avantages de l'informatique neuromorphique sur www.brainchip.com.

