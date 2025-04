Copeland investit dans BlueHeart Energy pour promouvoir les technologies de chauffage et de refroidissement de nouvelle génération

SAINT-LOUIS et HEEMSKERK, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Copeland, un fournisseur mondial de solutions climatiques durables, annonce un investissement stratégique dans BlueHeart Energy, une startup basée aux Pays-Bas qui développe une technologie de pompe à chaleur innovante et prometteuse. Cet investissement témoigne de l'engagement de Copeland en faveur d'innovations qui contribuent à lutter contre le changement climatique et à atteindre le zéro émission nette.

Pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici à 2050, comme indiqué dans l’accord de Paris, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que les technologies de chauffage propre, comme les pompes à chaleur, doivent plus que doubler pour représenter 50 % des ventes mondiales d’ici à 2030. À elles seules, les pompes à chaleur ont le potentiel de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) d’au moins 500 millions de tonnes d'ici 2030.

L’investissement de Copeland reflète son engagement à explorer et à investir dans des technologies de pointe qui luttent contre le changement climatique et relèvent les défis liés au chauffage et au refroidissement dans les environnements résidentiels, commerciaux, de la chaîne du froid et industriels. La nouvelle technologie de chauffage thermo-acoustique de BlueHeart a le potentiel de compléter les technologies actuelles de compresseur avec une conception compacte et un fonctionnement silencieux particulièrement adapté aux résidences de petite taille.

« Nous sommes heureux d’annoncer notre investissement stratégique dans BlueHeart, dont la technologie innovante de pompe à chaleur à base thermo-acoustique complète notre portefeuille de compresseurs scroll », déclare Ross B. Shuster, CEO de Copeland. « Cet investissement aidera BlueHeart à préparer sa nouvelle technologie en vue de sa commercialisation et renforcera l’engagement de Copeland à être à l'avant-garde de la transition énergétique mondiale et à fournir des solutions de chauffage efficaces et durables dans le monde entier. »

« Nous sommes fiers d’annoncer cette décision stratégique avec Copeland, grâce à laquelle BlueHeart peut faire un grand pas en avant en mettant le système BlueHeart sur le marché, avec le soutien d'un partenaire mondial de premier plan », déclare Michiel Hartman, CEO de BlueHeart Energy. « Cet investissement renforce l’engagement de BlueHeart à mettre à l’échelle, à industrialiser et à répondre aux besoins d’application de ses clients grâce à sa technologie, en fournissant des solutions de chauffage et de refroidissement à l’épreuve du temps dans le monde entier. »

Fort de ses décennies d’expérience dans l’industrie et de son expertise technique, Copeland soutiendra les efforts de BlueHeart en développement de produits et préparation au marché. Ce soutien comprendra une assistance à la conception pour la fabrication à grande échelle, des informations sur le marché, des stratégies d'engagement client et l'accès aux canaux de vente établis. Ces ressources visent à accélérer le développement technologique et la viabilité commerciale.

Cet investissement fait écho à la stratégie de Copeland visant à fournir des solutions de chauffage durables et efficaces pour divers environnements de logement à l’échelle mondiale et souligne l’engagement et la mission de Copeland en faveur de solutions innovantes qui contribuent à la transition énergétique mondiale.

Le Fonds du Conseil européen de l’innovation participe également au développement en tant qu’investisseur stratégique, réaffirmant la valeur significative et le potentiel de transformation de la technologie de BlueHeart.

À propos de Copeland

Copeland est un leader mondial dans le domaine du chauffage, du refroidissement, de la chaîne du froid et des solutions industrielles durables. Nous aidons nos clients commerciaux, industriels, du secteur de la réfrigération et résidentiels à réduire leurs émissions de carbone et à améliorer leur efficacité énergétique. Nous nous attaquons à des problèmes tels que le changement climatique, la croissance démographique, la demande d’électricité et les chaînes d’approvisionnement mondiales complexes grâce à des innovations qui favorisent la transition énergétique, accélèrent l’adoption de réfrigérants naturels et respectueux de l’environnement à faible PRP (potentiel de réchauffement planétaire), et protègent les biens les plus importants du monde grâce à une chaîne du froid efficace et durable. Nous employons plus de 18 000 personnes et sommes présents dans plus de 40 pays. Cette présence mondiale nous permet de servir nos clients où qu’ils se trouvent dans le monde et de relever les défis avec ampleur et rapidité. Nos marques leaders et notre portefeuille diversifié sont porteurs d’innovations et de technologies éprouvées dans plus de 200 millions d’installations à travers le monde. Ensemble, nous créons des solutions durables qui améliorent la vie et protègent la planète aujourd’hui et pour les générations futures. Pour plus d’informations, rendez-vous sur copeland.com.

À propos de BlueHeart

BlueHeart Energy est une société de deep tech qui a développé et met actuellement sur le marché un moteur thermo-acoustique, dénommé « BlueHeart ». Respectueux du climat, sûr et prêt pour l'avenir, le système bénéficie de caractéristiques exclusives, comme un niveau sonore réduit, pas de réfrigérants et une vaste plage de fonctionnement flexible pour le chauffage des locaux résidentiels, la climatisation et les applications industrielles. Nous employons plus de 45 personnes aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, visitez blueheartenergy.com.

