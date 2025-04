GE HealthCare en FPT breiden hun strategische partnerschap uit om door AI aangestuurde innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Het internationale IT-bedrijf FPT en GE HealthCare kondigen een strategisch samenwerkingsakkoord aan, waarmee zij hun commerciële alliantie uitbreiden om productstrategie en -ontwikkeling te bevorderen, en om een FPT Competency Center in Vietnam op te richten.

Het verdiepen van deze samenwerking getuigt van een strategische verschuiving van op project gebaseerd engagement naar een langetermijnalliantie bedoeld om de toepassing van oplossingen aangestuurd door AI te versnellen, operationele efficiëntie te bevorderen en de patiëntenzorg te verbeteren. In het kader van deze commerciële alliantie wordt FPT een kanaalpartner voor GE HealthCare, om gezamenlijk de digitale oplossingen van GE HealthCare in Vietnam en via haar hele landennetwerk te promoten en aan te bieden.

