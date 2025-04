Lone Star Funds annonce la vente de Tokyo β, un portefeuille de biens immobiliers locatifs japonais

DALLAS ET NEW YORK ET LONDRES ET TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd'hui qu'une filiale de Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. a conclu avec succès la vente de Tokyo β (« Tokyo Beta »), l'un des plus importants actifs immobiliers locatifs de Tokyo.

Tokyo Beta a été créée par Lone Star à la suite de l'achat de plus d'un millier de prêts non performants au Japon entre le début de 2020 et la fin de 2022. À la suite de cette acquisition, Lone Star a restructuré la gestion de près de 1 200 maisons partagées par plus de 200 gestionnaires immobiliers différents, afin de rationaliser les opérations sur une seule plateforme coordonnée d'unités locatives abordables conçues pour et utilisées par les jeunes professionnels et les étudiants.

Aujourd'hui, le nombre total de chambres à louer dans le portefeuille Tokyo Beta rebaptisé, dépasse les 16 000, ce qui constitue l'un des plus grands actifs immobiliers locatifs de Tokyo. Les nouveaux services introduits récemment comprennent une application de location pour smartphone, un enregistrement et un départ simplifiés, des équipements et des installations économes en énergie, et des scooters électriques adaptés aux trajets domicile-travail, le tout pour séduire davantage une nouvelle génération de jeunes locataires dans la région.

« L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs années de travail en vue de restructurer et de revitaliser ce portefeuille, ce qui en fait l'une des communautés locatives les plus attrayantes de Tokyo », a déclaré Jérôme Foulon, responsable international de l'immobilier commercial pour Lone Star.

« Ce portefeuille témoigne de la volonté et de la capacité de Lone Star à développer des activités dynamiques et prometteuses au profit non seulement de nos investisseurs, mais aussi des consommateurs japonais, en leur proposant de meilleurs produits et services », a ajouté Mitsuo Matsunaga, responsable de Lone Star au Japon.

La plateforme d'investissement de Lone Star au Japon investit activement dans le pays depuis plus de 28 ans. Au cours de cette période, Lone Star a engagé 9,6 milliards de dollars de capitaux propres dans des actifs de la région, répartis sur près de 90 investissements, ce qui en fait l'un des investisseurs les plus actifs de la région.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société de capital-investissement de premier plan qui conseille des fonds investissant à l’échelle mondiale dans des actions, des crédits, des biens immobiliers et d’autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a lancé 25 fonds de capital-investissement pour un total d’engagements d’environ 95 milliards USD. Les fonds de la société sont organisés en trois séries : la série Opportunity Fund (fonds pour la création de possibilités économiques), la série Commercial Real Estate Fund (fonds immobiliers commerciaux) et la série U.S. Residential Mortgage Fund (fonds hypothécaires résidentiels). Lone Star investit pour le compte de ses commanditaires, qui comprennent des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des fonds souverains, ainsi que des fondations et des fonds de dotation qui soutiennent la recherche médicale, l’enseignement supérieur et d’autres causes philanthropiques. Pour plus d’informations sur Lone Star Funds, prière de consulter le site www.lonestarfunds.com.

