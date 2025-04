Capcom extiende su colaboración comercial con la Asociación Japonesa de Voleibol

– Brinda su apoyo a la intensa competición del equipo nacional de voleibol masculino y femenino de Japón como socio principal –

The JVA x Capcom Top Partner Logo

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunció hoy que extenderá, a partir de abril de 2025, su acuerdo de patrocinio oficial con la Asociación Japonesa de Voleibol (presidente: Shunichi Kawai; Shibuya-ku, Tokio; Asociación Japonesa de Voleibol, debajo), y continuará cumpliendo el rol de socio principal de la asociación para los equipos nacionales de voleibol masculino y femenino de Japón. Capcom, con su filosofía corporativa de ser un «Creador de Cultura del Entretenimiento que Estimula los Sentidos», aspira a contribuir a construir una sociedad más rica al llevar sonrisas y emoción a más de 220 países y regiones de todo el mundo a través de contenido de juegos del mejor nivel. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

